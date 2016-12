Dănuț Căpățînă, condamnat la patru ani și patru luni de închisoare!

15:25:44 / 25 August 2016

Ne-am saturat de hotii si de hoti!

Sunt convinsa ca D-nul Capatana si colegii lui nu sunt la prima actiune de acest gen.Au vazut ca poti castiga bani si fara prea mari eforturi si s-au gandit sa treaca la fapte .Sa stiti ca aceasta este o prctica generala in institutiile de stat ,in sensul trucarii licitatiilor.Totdeauna castiga cine trebuie.Recuperati prejudiciul si zburatii din functii,pt ai determina pe altii s-o lase mai moale cu masluirea licitatiilor!