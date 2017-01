Daraban şi-a dat demisia din PNL

Întors cu surle şi trîmbiţe în PNL după ani buni de anonimat pe scena politică din Constanţa, preşedintele Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA), Mihai Daraban, care \"visează\" de luni bune că va candida la funcţia de primar al municipiului Constanţa din partea liberalilor şi-a prezentat, ieri, demisia din partid. Printr-un comunicat de presă, Daraban a anunţat că renunţă la postura de membru PNL deoarece “PNL nu şi-a format o strategie politică şi nu are voinţa politică pentru schimbarea actualului primar“. În replică, preşedintele Organizaţiei Municipale Constanţa a PNL, Constantin Matei, a declarat că PNL nu şi-a făcut un obiectiv din lupta cu Mazăre. “PNL nu are nimic cu primarul Radu Mazăre, ci doreşte să vină la conducerea Primăriei. Dacă Daraban a venit în PNL doar pentru a candida la Primărie, atunci el a greşit“, a spus Constantin Matei. El a mai afirmat că PNL nu a făcut nicio înţelegere cu Daraban prin care acesta să fie desemnat candidat la postul de primar al muncipiului Constanţa din partea partidului. Daraban, membru fondator al PNL în Constanţa imediat după Revoluţie, a părăsit partidul pentru a se reîntoarce la începutul acestui an. Şi atunci, ca şi acum, şi-a încheiat brusc activitatea de... liberal. Surse din PNL spun că, prin acest gest, Daraban a anticipat decizia şefilor din partid cu privire la desemnarea candidatului la Primăria Constanţa, mai ales în urma mediatizării unui recent sondaj de opinie realizat de IMAS pentru CCINA, în municipiu, pe un eşantion de 820 de persoane, potrivit căruia Daraban nu întruneşte decît voturile a 3% din constănţeni.