„Dare de seamă” în 281 de pagini

PREZENTARE În cazul senatorului social democrat Nicolae Moga, activitatea parlamentară nu înseamnă doar munca în comisii şi în plen, ci şi multe deplasări în teritoriu. Aflat la primul mandat, Moga se poate lăuda cu o activitate de invidiat, cu sute de deplasări şi mii de audienţe prin satele din colegiul său, unde a acordat, alături de echipa sa, asistenţă juridică, materială şi medicală pentru sute de persoane. Şi, pentru a da „socoteală” celor care l-au trimis în Parlament, senatorul a avut o iniţiativă inedită, aceea de a întocmi un raport al activităţii sale parlamentare. Dar nu un raport obişnuit pus pe o simplă hârtie, ci aşternut într-un volum de carte cu aproximativ 280 de pagini. „Ideea acestei lucrări a rezultat din dorinţa de a-l face pe cititor martorul unor momente din activitatea mea parlamentară”, a spus Moga. Prefaţat de fostul preşedinte Ion Iliescu, volumul, prezentat vineri presei, reuneşte, sub denumirea „Din Parlament, în teritoriu pentru oameni”, activitatea parlamentară, care cuprinde interpelări, întrebări, moţiuni, declaraţii politice, iniţiative, dar mai ales activitatea din teritoriu, cu cele 31 de programe şi proiecte dedicate ajutorării celor mai defavorizate categorii de cetăţeni. „Activitatea mea s-a oglindit prin articole de presă. Şi, pentru că nu sunt scriitor, am trecut în carte tot ceea ce am crezut eu că am făcut bine”, a afirmat Moga. El a precizat că volumul în care este prezentată activitatea sa va fi împăţit locuitorilor din Colegiul senatorial numărul doi. „Am în subordine 130 de sate şi o să merg în fiecare localitate pentru a împărţi, gratuit, acest raport”, a adăugat Moga.

COLABORARE ÎN INTERESUL JUDEŢULUI Senatorul Nicolae Moga a amintit, vineri, şi de inedita idee de a transforma un autobuz vechi din 1993 într-un cabinet parlamentar în toată regula, pentru a fi cît mai aproape de oamenii din colegiul său S2. Pe de altă parte, senatorul a spus că nu toate lucrurile au fost bune şi frumoase în aceşti patru ani, el prezentând şi câteva dintre obiectivele pe care nu le-a putut finaliza. Printre acestea se numără darea în folosinţă a Centrului de permanenţă de la Băneasa, demararea lucrărilor la Unităţile 3 şi 4 ale Centralei Nucleare Electrice, dar şi alimentarea cu gaze a localităţilor din sudul judeţului. Pentru viitorul politic, senatorul Nicolae Moga a declarat că şi-ar dori o mai bună relaţionare între politicienii constănţeni, pentru dezoltarea unor proiecte în interesul constănţenilor. „Politica nu se face cu ură şi duşmănie, ci prin conlucrare Putere - Opoziţie”, a spus Moga. La final, senatorul a mai făcut un gest umanitar, acordându-i unui angajat al Primăriei Constanţa, aflat într-un scaun cu rotile, o maşinuţă electrică, specială pentru deplasarea persoanelor cu handicap.