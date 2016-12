Darea în plată - dezmembrată, dar vie

Cu chiu, cu vai, darea în plată a trecut marți prin Comisia juridică a Camerei Deputaților, dar a pierdut câteva ceva pe drum - Prima Casă a ieșit de sub umbrela legii, iar plafonul a fost majorat la 250.000 euro. Inițiatorul legii, deputatul liberal Daniel Zamfir, a punctat că plafonul în cauză e discriminatoriu, dar că măcar pot beneficia de lege cei care au luat credite imobiliare de până la 250.000 euro (adică marea majoritate) - „Este foarte important că de lege beneficiază şi cei care au fost executaţi silit, și cei care au credite de nevoi personale cu ipotecă, în limita plafonului. În situaţia în care CCR va constata că pragul este discriminatoriu, îl eliminăm“. Deocamdată, legea mai așteaptă votul final încă o săptămână. De celaltă parte, bancherii atacă la sentiment. Asociația Română a Băncilor cere acum (din nou) devansarea termenului de intrare în vigoare a insolvenței personale, pe motiv că-i mai OK decât darea în plată, întrucât debitorul de bună credință rămâne în posesia bunului - „Darea în plată înseamnă pierderea locuinței/terenului“. Fiți voi fără de grijă, dragi bancheri. Nimeni nu va alerga să-și dea locuința în plată. Dar dacă se ajunge la asta, e bine să existe mai multe opțiuni. Și BNR are ceva de zis, prin consilierul strategic Adrian Vasilescu. El se exprimă, pe blogul băncii centrale, și notează că „principala hibă a legii este că nu are definiții“ și critică transformarea „persoanei fizice“ în „consumator“ - „Ce înseamnă consumator, nu în sensul obișnuit al cuvântului, ci în sensul pe care i-l conferă aici legiuitorul? Niciun fel de interpretare, nici literară, nici logică și nici istorică, nu poate da răspunsul“. În replică, analistul Florin Cîțu spune că nu a văzut niciodată o bancă centrală mai preocupată de menținerea unei subvenții (Prima Casă) în economie decât a noastră - „Au ajuns să susțină tot felul de tâmpenii și să facă amenințări populiste și ridicole. Sper ca atunci când costurile programului vor adânci deficitul bugetar să nu uitați cui să îi spuneți să vină cu bani de acasă - membrilor actuali ai conducerii BNR“.