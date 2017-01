Darea în plată, amenințată în stil mafiot

DE OCHII LUMII Darea în plată dă cu panică în sectorul bancar. BRD, a doua mare bancă din sistem, a majorat la 50% avansul pentru creditele ipotecare în euro acordate pentru 25+ ani, fiind a patra instituție autohtonă de credit care recurge la o asemenea amenințare. Foarte bine! Greșeala e să faci calcul matematic pe baza prețurilor curente ale apartamentelor, ținute artificial la un nivel ridicat de programul Prima Casă. 50% din 40.000 euro înseamnă 20.000 euro avans. Mult, nu-i așa? Dar dacă nu se dau credite, pentru că nimeni n-are 20.000 euro sub pernă, ce urmează? Evident, ieftinirea substanțială a locuințelor - cu 20% în cel mai pesimist scenariu. Dar, cum concurența e mare, n-ar fi exclus să vedem prețuri mult mai mici. La 25.000 euro apartamentul, avansul ăsta absurd de 50%, pe care nu-l găsești nicăieri în lume, ajunge la 12.500 euro. Nu-ți mai iei casă acum, ci peste doi - trei ani, după ce economisești mai mult. Nicio problemă, dragă bancherule, nicio problemă! Ba chiar toate creditele or să fie super-sănătoase, iar sistemul bancar va fi solid, spre bucuria băncii centrale (care se opune dării în plată și anunță pierderi groaznice de 2 - 4 miliarde euro în sistem...). Și mai amuzant este însă faptul că amenințarea BRD e fix de ochii lumii. E vorba de creditele în euro, acordate pentru mai mult de 25 de ani. În EURO. Se dădeau două, trei pe an? Iar acum se va da doar unul? Oau! Dramatic! Șoc și groază!

TRIST, DAR ADEVĂRAT Și că veni vorba de pierderile estimate de BNR, iată o întrebare de la analistul Florin Cîțu pentru toți cei care prezic apocalipsa după darea în plată: „Băncile au avut numai pierderi, în ultimii cinci ani, fără darea în plată. Rata creditelor neperformante a ajuns la maxim în 2013 și este încă triplă față de 2008. De nu s-au înăsprit condițiile de creditare, pentru a curăța sistemul? Ba din contră, s-au relaxat“. Și oare cum se transferă posibilele pierderi asupra viitorilor clienți bancari? Stați liniștiți, nu se transferă, explică Cîțu - „Costul creditului ACTUAL include și o pierdere de 25% din portofoliu. Toată lumea plătește deja, pentru că bancherii nu știu ce client va deveni insolvent, așa că riscul este transferat asupra tuturor. Dacă darea în plată cauzează o pierdere de 25%, ea e deja acoperită, pentru că până acum n-a fost nevoie de acei bani“. Oricum, darea în plată a scos tot ce-i mai românesc din oameni. S-au trezit cei de la Patronatul Societăților din Construcții să spună că unii dezvoltatori, afectați direct de legea în cauză, și-ar putea reduce costurile construind cu materiale mai ieftine și, cităm, mai nesigure pentru clienți. Ca să înțelegem, atunci când scad prețurile la locuințe, dezvoltatorii din România construiesc mai „nesigur“ și pun în pericol clienții. „Adică nu e bună competiția, domnule, că scad prețurile și suntem forțați să nu mai respectăm normele de siguranță! Iar astfel de opinii sunt citate ca efecte posibile ale dării în plată, deși seamănă cu amenințări de tip mafiot. Trist“, conchide Florin Cîțu.