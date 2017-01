Darea-n plată, magnet pentru imbecili

OK. Poziția băncilor în privința dării în plată e de înțeles. Or să piardă banii, or să aibă mai puțini clienți și, din nefericire pentru ele, creditele din portofoliu se vor însănătoși dramatic. Deci adio toxicitate, adio speculă și trai pe vătrai fără grija falimentului, că le salvează statul oricum, grație statutului „too big to fail“. E de înțeles și opinia „analiștilor“ și „economiștilor“ „independenți“, care primesc atenții de la bănci și se hrănesc din protocolul oferit colaboratorilor. Apoi vine BNR, care tună și fulgeră. E de înțeles. Sunt din aceeași tabără, oricât s-ar jura banca centrală că moare „decât“ de grija sistemului. Dar când iese la rampă organizația Salvați Copiii (vezi Colțul Troll-ului de joi, 24 martie, pentru o frescă în detaliu a stupizeniei), e de rău. Să aduci copii în această luptă murdară, învelită într-o hârtie frumos colorată pe care scrie Lobby (șpagă, în traducere liberă), e de prost gust. Nici măcar mafioții nu fac asta. Se împușcă între ei, se taie, se torturează, dar nu se atinge nici dracu' de familia celuilalt. Bancherii sunt, însă, o specie aparte. Au aruncat lumea în haos, de mai multe ori, iar timpul dintre crizele financiare și l-au petrecut într-un party intens, alimentat cu alcool și droguri. Nu există limită inferioară pe care să n-o depășească fluierând. Ce urmează? Cine va sări la gâtul dării în plată? „Daniel, prefericitul, după care va închide cercul Francisc I, în enciclica de Paște“, preconizează avocatul Gheorghe Piperea. Așteptăm și opinia juriului de la concursul „Românii au Vocea Factorului Y“ și un vot prin SMS la care să participe tot tineretul-floarea-țării.