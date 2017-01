Darea-n plată, o lege supărător de democratică

Încă o zi, încă o rundă de dezbateri pe tema legii dării în plată. Și tot în comisii, acel spațiu nedefinit în care sunt îngropate toate actele normative care au tupeul să fie utile pentru români. Joi, într-o comisie oarecare, după patru ore de circ fără pâine, s-a decis că raportul asupra legii va fi dat marți, 5 aprilie, dată la care (poate) se va decide dacă plafonul crește de la 150.000 la 250.000 euro și dacă subvenția de stat pentru bănci, numită în folclor Prima Casă, iese sau nu din schemă. Bancherii au venit la luptă cu artileria grea (viceguvernatorul Florin Georgescu) și cu o șipcă din lemn putrezit (Liviu Voinea, care repetă aceeași idee de vreo câteva luni - risc sistemic, risc sistemic, risc sistemic). Chiar așa să fie? Risc sistemic? Hazard moral? Panică și groază? În niciun caz. Bancherii sunt ofticați grav de faptul că darea în plată e singura lege din istoria capitalistă a țării care nu-i avantajează deloc. E o adevărată blasfemie, nu-i așa? Cum îndrăznesc parlamentarii să-și facă treaba?

RUNDA... AM PIERDUT ȘIRUL! Circul cu darea în plată nu se mai termină și n-are nici măcar reprize de aruncat pâine la sclavi, pardon, clienți de retail cu credite ipotecare. Joi a fost iarăși show, de data asta în Comisia juridică, unde, după aproape patru ore de dezbateri, s-a decis că raportul asupra legii va fi dat marți, 5 aprilie. Abia atunci se va decide dacă plafonul locuințelor care pot fi date înapoi crește de la 150.000 la 250.000 euro și dacă subvenția către bănci, numită și Prima Casă, va fi eliminată, întru binele concurenței și pieței libere, sau păstrată așa cum e, pentru că... lobby, scuze, șpagă (de la bănci către restul - n.r., ca să nu existe dubii). Inițiatorul celei mai interesante legi din România, liberalul Daniel Zamfir, a reamintit de „campania virulentă de intoxicare purtată de bancheri“, care a lungit peste măsură întregul proces legislativ (în aprilie se împlinește un an de la inițierea proiectului legii dării în plată, în caz că nu știați!) - „Trebuie să curmăm așteptarea oamenilor care se împrumută acum de la o lună la alta ca să achite ratele și să îi protejăm de tentativele bancherilor de a bloca darea în plată. Legea a fost întoarsă pe TOATE fețele (mai mult decât oricare alt act normativ, nu-i așa?) și cred că am lămurit chestiunile esențiale - legea se aplică doar consumatorilor, nu și... profesioniștilor“.

CE ZIC „EXPERȚII“ De cealaltă parte a baricadei, cei de la BNR, care nu apără băncile (sarcasm), ci deponenții (eterna scuză), s-au prins că nu fac treabă dacă-l trimit la înaintare pe neica-nimeni Liviu Voinea, așa că l-au trimis în teren pe viceguvernatorul Florin Georgescu. Nici el n-a convins, însă, mulțumindu-se să vorbească despre riscul de prejudiciere a sistemului bancar și necesitatea ca intervenția statului în piața liberă să fie cât mai redusă (alertă de ipocrizie - Prima Casă, atât de păzită de BNR, fix asta face - distorsionează piața, fir-ar intervenționismul de râs să ne fie!). A fost și Voinea acolo și a folosit cuvinte mari, pe care nu le înțelege - risc sistemic, acces blocat la credite în cazul tinerilor și săracilor, avans mai mare la credit și credite mai scumpe. Sunt fix avertismentele plătite de Consiliul Patronatelor Bancare, în reclamele mortuare care împânzesc, în aceste zile, internetul autohton. Și nu, BNR nu ține cu băncile (sarcasm), ci cu sistemul bancar... ha ha. De altfel, unul dintre deputați, Răzvan Mironescu, a spus că BNR nu este condusă de experții (o mică greșeală... Voinea nu e expert) prezenți la dezbatere și de Mugur Isărescu, ci de băncile străine. S-a lăsat cu aplauze. Și aici e un mic avertisment de ipocrizie, având în vedere că aceleași bănci au reușit să-i convingă și pe aleși să scoată Prima Casă din schemă. Lobby puternic, corect?

HAZARD MORAL, EH? La final, să trecem un pic și prin partea independentă, o minoritate care tinde să devină nesemnificativă. Avocatul Gheorghe Piperea, prezent la dezbaterea de miercuri din Parlament, amintește de replica unui alt deputat: „Băncile s-au manifestat atât de violent și gregar împotriva acestei legi nu pentru că le-ar crea mari prejudicii, ci pentru că vobim despre PRIMA lege care NU îi favorizează și care NU este conformă cu dictatul lor. Mai precis, darea în plată îi supără pentru că parlamentarii, de data asta, au fost chiar... parlamentari, iar democrația (aproape că) a funcționat. Nu-i de mirare că a fost ridicată la rangul de „risc sistemic“ și „hazard moral““.