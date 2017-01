Darea-n plată se schimbă, dar rămâne la fel

Mare dezbatere mare la Comisia de Buget - Finanțe a Senatului. Tema - proiectul legii dării în plată. Sala plină (în fine, „sala“; de fapt, o cămăruță penibilă, la fel ca tărăgănarea asta pe termen nedefinit a legii). La masă, toți unul și unul, în frunte cu inițiatorul proiectului, deputatul liberal Daniel Zamfir. Lângă el, viceguvernatorii BNR Bogdan Olteanu și Neica-nimeni Liviu Voinea, pe a cărui față se putea citi o mare nedumerire - „Ce caut eu aici? Cu ce-am greșit de-am fost luat din camera lingăurilor, pardon, lingourilor și adus aici, în fața lumii?“. Ideea de bază este că senatorii au respins toate propunerile BNR - și cea cu plafonul de 150.000 euro pentru locuințele admise la darea în plată, și cea cu „obligația“ de a fi îndatorat cu 65%+ din venituri pentru a putea accesa facilitatea. Ce urmează? Vot, promulgare sau și mai multă tărăgănare.

FOARTE CONTRA După o dezbatere de câteva ore, singura modificare adusă proiectului legii dării în plată a fost că termenii „persoană fizică“ și „debitor“ au fost înlocuiți cu... „consumator“. WOW! Fantastic! Bravo, băieți! Ați făcut o treabă „excelentă“! E bine că vă plătim salariile cu taxe și impozite! Un lucru interesant - cred că BNR vrea să... candideze la ceva. Căci moare efectiv de grija bancherilor, pardon, oamenilor, pardon, consumatorilor. Viceguvernatorul Liviu Voinea (o, da, încă există acest omuleț) a susținut sus și tare că BNR nu apără băncile, ci sistemul bancar și soliditatea lui, pusă în pericol de darea în plată. Iar dacă soliditatea este pusă în pericol, atunci și banii din depozite, ai românilor și nu numai, înoată într-o baltă riscantă. Tot el a oferit informații (aproape) utile - „Până acum, din 2008, conform datelor BNR, au avut loc 316 executări silite. Alte 5.230 de credite se află în proceduri de executări silite. Nu înseamnă că nu este bună o lege care să reducă povara. În România există 1,5 milioane de credite, dintre care cele ipotecare, inclusiv cu garanţii imobiliare, totalizează circa 480.000, nu 800.000, cum estima iniţiatorul legii. Noi estimăm pierderi de 10 miliarde lei, care nu sunt recunoscute acum“. La rândul său, viceguvernatorul Bogdan Olteanu a spus că ar fi bine ca legea să nu se aplice Primei Case; și nici retroactiv.

UN PIC DE PRO Inițiatorul legii, Daniel Zamfir, a jucat tare în fața duoului Voinea & Olteanu - „Noi am gândit legea pentru a împărți riscul între client și bancă și a-i proteja pe consumatori de abuzuri. Am exclus samsarii și „profesioniștii““. El a criticat plafonul de îndatorare de 65% din venituri, apreciind că n-ar fi exclus ca bancherul să-i spună clientului că are datorii de numai 64,9% din salariu și nu se încadrează. Zamfir n-a fost încântat nici de placa cu „BCE recomandă“ a celor de la BNR - „Sigur că BCE va apăra băncile! Dar nu tot aceleași bănci vindeau produse riscante și au băgat lumea în criză? Dar uite că PE spunea că darea în plată din Spania a fost un eșec, tocmai pentru că și ei au băgat praguri și plafoane. Păi de ce să mergem și noi pe același drum?“. Cei de la PSD, „manipulați“ ca și șeful lor, Liviu D., au stat de partea băncii centrale, fiind convinși că pragul de 65% din venituri e OK. Nu și Zamfir - „Dumneavoastră tot mai credeți că îi creăm omului un avantaj prin faptul că el își dă casa? Păi pierde tot. Degeaba pui plafon, că băncile tot pot să pună clauze abuzive“. N-au lipsit nici atacurile personale. Zamfir l-a întrebat pe un ton ironic pe Olteanu dacă BNR s-a gândit la riscuri și când băncile i-au dat credit de un milion de euro Elenei Udrea. Desigur, la acea vreme, Zamfir era în același partid cu Udrea, fapt speculat imediat de Olteanu. Proiectul ar urma să fie votat iarăși, după care ar ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis și ar trebui să primească undă verde. Sau nu.