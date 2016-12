Daria trece prin clipe greu de imaginat

Daria-Maria Ion a venit pe lume cu o malformaţie extrem de gravă care, la nici doi ani, îi face viaţa un chin. Esofagul ei a fost întrerupt, iar stomacul era lipit de unul dintre plămâni. A fost operată la numai două ore după ce a văzut lumina zilei. Totul a fost bine până la vârsta de şase luni, când părinţii ei au trecut la diversificarea alimentaţiei. Nu putea să mănânce nimic, se îneca, nu mai respira. Medicii de la Constanţa le-au spus părinţilor că nu este nimic anormal şi că trebuie doar să se obişnuiască să mestece şi să înghită alimentele. Părinţii nu au acceptat însă ideea şi a început goana pe la medici. Când micuţa a împlinit un an, au ajuns şi la Bucureşti, unde i s-au făcut tot felul de analize şi tratamente. Avea stenoză de esofag. Era mult prea târziu pentru a se face ceva, iar singura soluţie găsită pentru Daria au fost dilataţiile esofagiene. O dată la zece zile, Daria mergea la Bucureşti unde, sub anestezie, medicii încercau să-i lărgească esofagul pentru ca bebeluşul să se poată alimenta normal. Avea nevoie de trei sau cinci zile pentru a-şi reveni de fiecare dată după această intervenţie. Acum, drumurile în Capitală s-au rărit. Daria merge acolo doar o dată pe lună, însă tot nu se poate alimenta normal. Nu poate înghiţi decât alimente lichide, hrană pasată. Nu ştie ce gust au ciocolata, prăjiturile sau tortul de ziua ei. Părinţilor li s-a spus că aceste intervenţii nu sunt indicate, mai ales că micuţa are şi probleme cu inima, iar anesteziile repetate îi agravează starea. Singura soluţie ar fi tăierea colonului şi înlocuirea esofagului, o intervenţie extrem de periculoasă (operaţia ar dura circa zece ore), dar şi costisitoare, care se poate face în Germania - 22.000 de euro. Familia Ion este una cu posibilităţi financiare reduse. Veniturile nu depăşesc 1.400 de lei pe lună, bani din care trebuie să plătească chiria garsonierei din Murfatlar în care locuieşte, întreţinerea, să se hrănească, dar şi cei 800 de lei cât costă drumurile şi cazarea lor în Capitală, când merg la tratament. În ciuda bolii de care suferă şi a tuturor chinurilor prin care trece zilnic, Daria este un copil sociabil, vesel şi plin de energie. Îi place să deseneze, să danseze, să vorbească aşa cum ştie, pe limba ei înţeleasă doar de părinţi şi să facă multe cadouri, chiar şi persoanelor pe care nu le cunoaşte. Camera ei este plină de jucării pe care ştie să le aranjeze, fiecare la locul ei, atunci când nu mai vrea să se joace. Îi place să fie cochetă şi îşi alege singură hainele cu care se îmbracă. Este consiliera vestimentară a propriilor ei părinţi care o ascultă fără să crâcnească chiar dacă, uneori, pantalonii de trening nu pot fi îmbrăcaţi cu o rochie. Pentru a veni în sprijinul Dariei şi a altor opt copii şi tineri aflaţi în suferinţă, Consiliul Judeţean Constanţa şi Fundaţia Culturală „Fantasio” organizează Campania „Dă o speranţă”, aflată la cea de-a treia ediţie. Cei care doresc să o ajute pe Daria pot dona, până pe 31 mai, doi euro prin trimiterea unui SMS la 876 în reţele Vodafone, Cosmote şi Orange sau pot suna la numerele de telefon 0900.900.320 (pentru o donaţie de 10 euro) sau 0900.900.325 (pentru cinci euro). Se pot face donaţii în bani şi în conturile deschise de Consiliul Judeţean: RO 85 RNCB 0114 0320 5734 0063 (în lei) şi RO 58 RNCB 0114 0320 5734 0064 (în euro).