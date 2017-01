“Dark Knight” rămîme pe primul loc în box office-ul nord-american

Filmul “The Dark Knight” continuă să spulbere recordurile de box office, reuşind să depăşească pragul de 300 de milioane de dolari din încasări în doar 10 zile.

În cel de-al doilea weekend de la lansare, ultimul film din seria aventurilor justiţiarului nopţii costumat în liliac, Batman, a reuşit încasări de 75,6 milioane de dolari, suma totală a încasărilor de la lansare urcînd la 314 milioane de dolari, conform declaraţiilor lui Dan Fellman, directorul departamentului de distribuţie al studiourilor Warner Bros. Această sumă depăşeşte recordul de încasări stabilit în 2006 de filmul “Pirates of the Caribbean: Dead Man\'s Chest”, care a obţinut 300 de milioane de dolari în 16 zile de la lansare. Ultimul film al seriei Batman a reuşit de asemenea să doboare recordurile pentru cel mai bun weekend de debut, cu încasări de 158,4 milioane de dolari, dar şi pentru cele mai mari încasări înregistrate într-o singură zi, cu suma de 66,4 milioane de dolari. Dan Fellman se aşteaptă chiar ca filmul “Dark Knight” să atingă suma de 400 de milioane de dolari din încasări în următoarele 18 zile, caz în care ar doborî şi recordul deţinut de animaţia “Shrek 2”, din 2004, care a adunat această sumă în 43 de zile. Avînd în vedere acest început promiţător, filmul “Dark Knight” ar putea atenta chiar la detronarea “regelui regilor” în materie de încasări, pelicula “Titanic” ce a înregistrat, în 1997, încasări în valoare de peste 600 de milioane de dolari pe întreaga perioadă în care a fost prezentat în cinematografele nord-americane.

Pe locul doi în clasamentul încasărilor se află producţia “Step Brothers”, cu încasări de 30 de milioane de dolari. În această comedie pot fi urmăriţi Will Ferrell şi John C. Reilly în rolul unor copii cuminţi în vîrstă de 40 de ani, care nu au ieşit din casă şi care sînt nevoiţi acum să împartă acelaşi dormitor, după ce părinţii lor se căsătoresc. Pe locul trei în clasamentul încasărilor se află “Mamma Mia!”, cu 17,9 milioane de dolari, peliculă urmată de o nouă premieră, “The X-Files: I Want to Believe”, cu 10,2 milioane de dolari şi, respectiv, “Journey to the Center of the Earth”, cu 9,4 milioane de dolari.