Darko Zakoc mizează pe voleibalistele tinere la Naţională

Prezent la Constanţa, unde, sâmbătă, a asistat la meciul dintre CS Volei 2004 Tomis Constanţa şi CSM Sibiu, noul antrenor al echipei naţionale de volei feminin, Darko Zakoc, a dezvăluit planul pe care îl are pentru a califica echipa naţională la Campionatul European din 2011. Una dintre priorităţile tehnicianului sârb este descoperirea de tinere talente, care să crească alături de jucătoarele experimentate, plan care a dat roade la reprezentativa de volei feminin a Serbiei, care a cucerit argintul european, dar şi bronzul mondial „Pentru mine a fost o nouă provocare să vin să antrenez echipa României. După ce am fost antrenor la echipa naţională a Serbiei, unde am început o muncă grea, care a dat rezultate, sper să fac acelaşi lucru şi pentru echipa României, care este în aceeaşi situaţie. În Serbia, acum zece ani, s-a lucrat într-un mod special cu jucătorii tineri. Am avut foarte multe echipe cu antrenori buni şi jucătoare înalte, cu calităţi deosebite pentru acest sport. Acum, organizarea este foarte bună, iar acest lucru este vizibil şi în rezultatele echipelor naţionale”, a spus Zakoc, care nu s-a arătat însă prea încântat de faptul că cele mai bune echipe din România se bazează mai mult pe jucătoare străine. „Jucătoarele străine sunt bune pentru competiţiile europene. Echipe precum Galaţi sau Constanţa folosesc în echipa de bază multe străine, iar acest lucru nu este bun pentru proiectul nostru. Este bine pentru jucătoarele tinere că au ocazia să se afle în preajma unor jucătoare foarte experinemtate şi de un nivel ridicat şi pot creşte frumos, dar ele trebuie să joace”, a specificat noul selecţioner. Zakoc a profitat şi de prezenţa la Constanţa a fostului selecţioner al echipei tricolore din campania de anul trecut din Liga Europeană, Paul Bogdan, pentru a schimba câteva impresii cu acesta. „Am vorbit despre unele jucătoare tinere, care ar putea ajunge la echipa naţională. Sunt jucătoare care au făcut un salt important şi mă bucur, de exemplu, pentru Cristina Cazacu, care joacă titulară la echipa din Constanţa. Mai sunt jucătoare tinere, precum cele de la Galaţi, care, dacă vor juca mai mult, cu siguranţă, pe viitor, vor putea reprezenta echipa naţională”, a spus Paul Bogdan.

CONSTANŢA, BAZA DE PREGĂTIRE A NAŢIONALEI. Baza de pregătire a echipei naţionale va fi la Constanţa, unde, în acest an, în perioada 28-30 mai, va avea loc cel de-al doilea turneu de calificare pentru Campionatul European, primul urmând să se desfăşoare în Belgia, în perioada 21-23 mai. „Ştiu că la ultimele Campionate Europene echipa României a lipsit, iar aceste calificări sunt şansa noastră să facem ceva frumos”, a spus Zakoc. Voleibalistele tricolore fac parte din Grupa E de calificare, unde se mai află şi reprezentativele Belgiei şi Sloveniei, ultima adversară urmând să fie învingătoarea din întâlnirea Danemarca - Suedia. Tot în această vară, naţionala feminină urmează să dispute în Sala Sporturilor din Constanţa şi partidele din cadrul Ligii Europene, unde participă pentru al doilea an consecutiv. Întâlnirile vor avea loc în perioada iunie-iulie, tricolorele urmând să întâlnească în acest an Serbia, Marea Britanie şi Bulgaria.