Daruri de Crăciun

Conducerea Organizaţiei locale a PSD Medgidia spune, într-un comunicat de presă, că „în cadrul acţiunilor organizate de către PSD filiala Medgidia sub denumirea „Un gând mai bun acum de Crăciun”, membrii Organizaţiei locale, coordonaţi de iniţiatorul programului, Luminiţa Vlădescu, preşedinte al Organizaţiei PSD Medgidia, şi consilierii locali ai PSD Medgidia, vor oferi cadouri şi diverse bunuri specifice sezonului copiilor proveniţi din familii nevoiaşe şi familiilor cu venituri mici”. Acţiunea are scopul de a transmite un gând bun, creştinesc şi de a fi alături, în prag de Crăciun, de cei pentru care soarta nu a fost chiar atât de darnică. Acţiunea se alătură programului de oferire de cadouri pentru copiii şcolari şi preşcolari din mediul rural, desfăşurat de Consiliul Judeţean Constanţa, program care, din luna septembrie a acestui an, la iniţiativa vicepreşedintelui Cristian Darie, include şi copiii din localităţile Valea Dacilor şi Remus Opreanu, se mai precizează în comunicatul PSD Medgidia.