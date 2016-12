Creştinii îl prăznuiesc, astăzi, pe Sfântul Ierarh Nicolae, ocrotitorul copiilor. Cu acest prilej, în prezenţa Înaltpreasfinţitului Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, Protoieria II Constanţa a oferit, ieri, daruri pentru 70 de copii săraci, selectaţi pe baza anchetelor sociale, şi de la Centrul „Fair Play”. Activitatea s-a desfăşurat la biserica „Adormirea Maicii Domnului I” şi a inclus în program colinde interpretate de corala „Teodoxa”, dirijor masterand Valentin Croitoru şi un grup de copii de la Grădiniţa nr. 40. „Copiii sunt bucuria noastră. Prin privirea lor gingaşă şi ţinuta lor asemănătoare îngerilor ne fac să fim mai aproape de Dumnezeu. Aceşti copii nu pot fi decât îmbrăţişaţi cu privirea, dragostea şi grija noastră, ei fiind copiii noştri iubiţi de Dumnezeu”, a declarat Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

EXEMPLU DE IUBIRE Familia Şfeţ, din satul Nisipari, este compusă din nouă copii şi a fost selectată pentru a primi daruri de la Moş Nicolae. Tatăl are un salariu de 800 de lei pe lună, iar mama nu munceşte. Sunt oameni cu posibilităţi financiare reduse, trăiesc modest, însă nu s-au gândit niciodată să îşi abandoneze copiii. „Cel mai mic membru al familiei are un an şi o lună, iar cel mai mare are 11 ani. La salariul meu se adaugă alocaţia copiilor, în total venitul nostru fiind de 1.300 lei pe lună. Trăim la limita supravieţuirii, dar sperăm că îşi va găsi soţia de muncă şi vom putea oferi o educaţie bună celor mici. Cinci dintre ei sunt la şcoală şi sunt premianţi. Cadourile pe care le vor primi de la Protoieria II Constanţa îi vor bucura foarte mult”, a recunoscut tatăl copiilor, Iulian Şfeţ. Fiecare dintre cei 70 de copii a primit câte o pungă cu dulciuri, sucuri şi fructe, pe chipurile celor mici citindu-se fericirea. „Cei mici ai căror părinţi au posibilităţi mai puţine au venit la biserica „Adormirea Maicii Domnului I” pentru a se bucura de grija Sfântului Ierarh Nicolae. El poartă de grijă tuturor copiilor şi a trimis aceste daruri, prin noi, pentru cei mici”, a mai spus Înaltpreasfinţitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.