Daruri pentru bătrîni şi copii de la social-democraţi

Organizaţia judeţeană a femeilor social-democrate din Constanţa a adus zîmbetul pe buzele bătrînilor din Căminul pentru vîrstnici Constanţa, unde a distribuit aprox. 100 de pachete cu dulciuri şi răcoritoare. “Colindele şi sărbătorile Crăciunului ne adună sub semnul iubirii, al dăruirii şi al datoriei sfinte faţă de semenii noştri. Această acţiunea a devenit deja o tradiţie pentru noi, ca, de şase ani, cel puţin acum, în perioada sărbătorilor, să oferim un strop de bucurie acestor oameni care au atîta nevoie de dragostea şi de sprijinul nostru. Femeile social – democrate s-au gîndit să facă un bine şi să aducă cîteva produse“, a declarat preşedintele Organizaţiei judeţene a femeilor social democrate, Mariana Gîju. Bătrînii au primit darurile cu lacrimi în ochi, mulţumind femeilor social democrate pentru gestul lor. “A fost, într-adevăr, o surpriză pentru noi şi îi mulţumim din suflet acestei femei care s-a gîndit şi la noi“, a spus tanti Anica, după cum îi spun colegii din cămin. Tot ieri, preşedintele Organizaţiei Municipale Constanţa a PSD, Gelu Dae, a vizitat Centrul de Plasament "Antonio", pentru a le oferi daruri copiilor. "Acţiunea se înscrie într-un ciclu de manifestări demarat în urmă cu cîteva luni, la iniţiativa Organizaţiei Municipale a PSD. În cadrul acestor acţiuni am oferit copiilor din Centrul de Plasament Antonio jucării şi dulciuri, iar zilele acestea le-am adus piese de mobilier, pentru a le îmbunătăţi condiţiile de lucru, de joacă şi de ambient. Am adus copiilor mese, scaune, cîteva corpuri modulare, un calculator şi o maşină de tăiat iarbă, iar mîine (astăzi - n.r.) le vom dărui dulciuri şi alte două calculatoare", a declarat Gelu Dae. La rîndul său, directorul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Petre Dinică, a spus că acest ajutor este binevenit şi că va contribui la înfrumuseţarea sărbătorilor petrecute de copiii instituţionalizaţi. "Organizaţia Municipală a PSD Constanţa a venit cu o sponsorizare consistentă, în valoare de aproape 100.000.000 lei", a declarat Dinică.