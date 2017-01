Daruri pentru copiii cu autism

Centrul Terapeutic Marea Neagră de Sprijin al persoanelor cu Autism a organizat, pentru 20 dintre copiii care beneficiază de terapie în cadrul său, spectacolul “În aşteptarea lui Moş Crăciun”, la Creşa nr. 2 din Constanţa. Momentul artistic a fost susţinut de trupa de teatru a centrului,“Sufleţel”, şi a fost unul interactiv, având ca punct culminant sosirea lui Moş Crăciun, care a făcut cadouri celor mici. Evenimentul a fost apreciat de copii, dar şi de părinţii acestora: “Este o iniţiativă superbă, binevenită într-o lume în care răutatea câştigă teren. Este nevoie de cât mai multă bucurie, măcar pentru copiii noştri”, a spus unul dintre părinţii prezenţi, Mihai Duţu.

PARTE A TRATAMENTULUI. Coordonatorul centrului, Cristina Gemănaru, a precizat că spectacolul interactiv este parte a tratamentului minorilor. “Şi acest spectacol face parte din tratamentul lor. Este o ocazie de a-i aduce împreună, de interacţiune. Graţie sponsorilor, susţinem a treia activitate de acest gen şi doresc să le mulţumesc pe această cale. Ar fi de apreciat, totuşi, dacă am găsi sponsori şi pentru a spori numărul orelor de terapie zilnică, acesta fiind aspectul cel mai important care duce la recuperarea copiilor. Deocamdată ne desfăşurăm activitatea doar graţie contribuţiilor părinţilor celor mici”, a declarat Gemănaru. Ea a adăugat că centrul, de serviciile căruia beneficiază 38 de copii cu tulburări din spectrul autist, cu sindromul Down, cu deficit de atenţie şi cu tulburări logopedice, are un program de terapie adaptat necesităţilor fiecăruia dintre pacienţi. “Copiii beneficiază de terapie comportamentală aplicată şi de alte terapii complementare. Din 2011, dorim să introducem în programul de tratament şi art terapia, cu activităţi de educaţie plastică, inclusiv pictura cu degetele şi arta origami”, a precizat Gemănaru.