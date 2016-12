Daruri pentru copiii de la Centrul „Antonio”

Pentru copiii instituţionalizaţi în Centrul de Plasament „Antonio“ din Constanţa, apropierea Sărbătorilor Pascale are o însemnătate specială, deoarece au posibilitatea de a petrece câteva clipe alături de familia TSD Constanţa, care, ori de câte ori are ocazia, încearcă să le aducă un strop de bucurie. Cu ocazia Paștelui, cei peste 70 de copii din Centrul ”Antonio” s-au bucurat, joi, de cadourile oferite de tinerii social democrați constănțeni, care s-au mobilizat şi în acest an în cadrul campaniei ”TSD pentru responsabilitate socială”. „Centrul „Antonio“ face parte din familia noastră, deoarece zeci de copii ne aşteaptă cu braţele deschise. Vrem ca, de Paşte, copiii să simtă cu adevărat această sărbătoare“, a spus preşedintele TSD Constanţa, Costin Răsăuţeanu, care a împărţit darurile alături de numeroşi membri ai TSD. Pachetele au conţinut jucării, dulciuri și fructe. Cu micuţele suflete entuziasmate, Cristian, Ionică, Petrică, Andrei, Rebecca, Marian şi colegii lor au recitat poezii şi au interpretat cu emoţie cântece în compania tinerilor social democraţi alături de care s-au jucat. Astfel, tinerii au învățat încă o dată să se joace, alături de copiii ingenioși, formând echipe de fotbal, de-a v-ați ascunselea și alte jocuri ale copilăriei. Şeful Centrului de plasament „Antonio”, Elena Cojocaru, a mulţumit tinerilor social democraţi, spunând că „este important să ştii că cineva te iubeşte”. „TSD face parte din familia noastră, iar pentru copiii din Centru, fie că au trei ani sau 18 de ani, prezenţa tinerilor social democraţi este mult mai importantă decât darurile, care sunt, la rândul lor, binevenite”, a spus Elena Cojocaru.