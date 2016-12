Daruri pentru persoanele cu dizabilități

19:45:21 / 03 Decembrie 2014

Lacrimi de neputinta!!!!

Mai mare rusinea !!!!!! Douazeci si cinci de persoane cu dizabilitati "onorate"cu alimente,incaltaminte si imbracaminte.... si atunci pentru ce s-a mai prezentat nr. persoanelor cu dizabilitati din Constanta? Am inteles ca celelalte 15.653 de persoane adulte incadrate in grad de handicap din care ati aratat ca 4.760 au handicap GRAV au ramas ca de obicei "cu ochii in soare", la fel si diferenta. DE FAPT ESTE O INDIFERENTA TOTALA FATA DE ACESTE PERSOANE OROPSITE!!! Daca oamenii de afaceri din judet ar fi pus mana de la manas-ar fi putut oferi mici cadouri de sarbatori...... dar vai, numai 25 de persoane ?????? Nu pot sa va transmit decat " sa aveti parte de mese imbelsugate si ... sarbatori fericite!!!!