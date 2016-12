Soţia preşedintelui Vladimir Voronin, Taisia, a mers, miercuri, într-un sat moldovean, pentru a distribui ajutoare umanitare locuitorilor, în scopul de a-şi exprima recunoştinţa pentru încrederea acordată comuniştilor în campania electorală. Copiii din trei sate, Mileşti, Bălăneşti şi Găureni, care la toamnă merg pentru prima oară la şcoală au primit în dar haine, genţi şi încălţăminte, chiar de la soţia preşedintelui moldodovean. Tot ea a înmînat unui număr de 50 de familii sărace produse alimentare, orez, paste, zahăr şi făină. Împărţirea cadourilor a avut loc în incinta liceului teoretic din sat. Deşi au fost informaţi despre vizită, conducerea liceului şi profesorii au boicotat întîlnirea. ”Noi am făcut în aşa fel încît doamna să înţeleagă că nu sîntem complicii săi. Este un gest electoral. Există asistenţi, lucrători sociali, structuri specializate care ar fi putut acorda aceste ajutoare. Nici primarul, nici conducerea liceului nu au asistat la această acţiune de binefacere”, a afirmat Mihail Chercheja, directorul adjunct al liceului din localitate. Taisia Voronin a oferit şi o maşină de spălat şi un DVD pentru instituţia preşcolară din Bălăneşti. Reprezentanţii autorităţilor locale nu au putut spune din partea cărei organizaţii sau instituţii au fost oferite ajutoarele. Oamenii au semnat într-un registru şi au plecat împăcaţi cu... darurile doamnei Voronin.

Primarul Chişinăului, suspectat de ”uzurparea puterii de stat”, a fost audiat trei ore de procurori

Liberalul Dorin Chirtoacă, cercetat penal pentru evenimentele din 6-7 aprilie de la Chişinău, a fost audiat timp de trei ore de procurori. Primarul Chişinăului, vicepreşedinte al Partidului Liberal, este suspectat de ”uzurparea puterii de stat” şi de organizarea protestelor din 7 aprilie. ”Am vorbit despre acţiunile mele din 7 aprilie, din prima oră a dimineţii pînă seara tîrziu, cum ne-am deplasat la Parlament împreună cu Mihai Ghimpu, Vlad Filat, Alexandru Tănase şi alţii, cum am făcut apel către mulţime să revină în Piaţa Marii Adunări Naţionale, seara am cerut să fie stopat protestul şi să plece toată lumea pe la casele lor”, a declarat Chirtoacă la ieşirea de la audieri. El a precizat că a vorbit cu procurorii despre interceptările convorbirilor sale telefonice, în condiţiile în care unele fraze interceptate au fost incluse în documentarul ”Atac asupra Moldovei”. ”Le-am demonstrat că înregistrarea nu are nicio legătură cu realitatea, au fost rupturi din mai multe discuţii cu viceprimarul Vlad Coteţ. Înregistrarea este trucată. Era firesc să discut, în acele zile, des cu Coteţ, pentru că el era unica persoană neimplicată în alegeri şi bine informată despre cum stau lucrurile în capitală”, a explicat Dorin Chirtoacă.

Primarul consideră că acest dosar este o invenţie a autorităţilor, la comanda partidului de guvernămînt. Dorin Chirtoacă şi Mihai Ghimpu, liderul PL, au depus o cerere în instanţele judiciare împotriva posturilor de televiziune NIT şi N4, acuzîndu-le de calomnie. Primarul a precizat că, dacă justiţia din R. Moldova nu-i va da dreptate, se va adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului. Avocatul primarului, Ion Casian, susţine că acuzaţiile nu au niciun temei juridic. De altfel, există dosare penale şi pe numele altor şase persoane - Vlad Filat, Alexandru Tănase, Mihai Godea, Vitalie Nagacevschi, Călin Vieru şi Ion Butmalai.