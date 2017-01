Dascălii constănţeni vor intra în grevă japoneză miercuri

Învăţămîntul românesc este în agonie, iar perspectiva aderării europene nu pare să scoată la liman un sistem adus în pragul falimentului. După un an de promisiuni încălcate, greve, ameninţări cu îngheţarea anului şcolar din cauza salarizării reduse, dar şi scandaluri pe bandă rulantă care au dus la discreditarea sistemului educaţional, dascălii vor declanşa o nouă serie de proteste. Cu toate că sindicaliştii din educaţie au solicitat în repetate rînduri creşterea salariilor, cu 30% chiar din 2007, urmînd ca cea de-a doua tranşă să fie aplicată peste doi ani, decizia Parlamentului de a respinge amendamentul prin care se asigura o creştere a lefurilor, cu 22% chiar în momentul integrării europene, a determinat conducerea Federaţiei Educaţiei Naţionale (FEN) să recurgă la declanşarea grevei. Nu o grevă de avertisment care să perturbe cursurile, ci una japoneză, pe parcursul acestei săptămîni, în majoritatea instituţiilor de învăţămînt din ţară, profesorii urmînd să poarte banderole pe braţe ca semn de protest faţă de starea dezastruoasă din sistem. Potrivit preşedintelui FEN, Cătălin Croitoru, sindicaliştii sînt nemulţumiţi de faptul că deşi ar fi trebuit să susţină în Parlament proiectul privind transferarea unor fonduri de la capitolul investiţii la cel de salarii, mai ales că a fost unul dintre susţinătorii demersului, ministrul Educaţiei, Mihail Hărdău, este, acum, unul dintre contestatarii acestuia. “Indiferent dacă nu sînt în sindicatul nostru, îi aşteptăm alături de noi şi pe ceilalţi angajaţi din învăţămînt. Considerăm inacceptabilă oferta de 18 procente cumulate în 2007, în condiţiile în care am solicitat 7% din ianuarie şi 15% de la 1 octombrie. Negocierile din această toamnă au eşuat tocmai din cauza faptului că oferta guvernamentală a fost mult sub aşteptările noastre”, a declarat Cătălin Croitoru. Deocamdată, la greva japoneză care se declanşează de astăzi vor participa doar o parte din dascăli. Potrivit preşedintelui Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţămînt Constanţa, Ioana Purcărea, membrii organizaţiei pe care o conduce se vor alătura grevei doar în urma unei întîlniri la nivel judeţean. “Cu toate că pe anumite segmente avem o serie de activităţi comune, din cauza timpului prea scurt, nu putem declanşa greva chiar de astăzi. Susţinem revendicările de majorare a salariilor în învăţămînt, însă o decizie va fi adoptată doar în urma Consiliului Judeţean. Dacă ar fi să mă pronunţ asupra unei date în care membrii noştri se vor alătura protestarilor, putem vorbi de miercuri, însă sîntem decişi să ne susţinem revendicările pînă la îngheţarea anului şcolar”, a declarat Ioana Purcărea.