Dash Berlin nu vrea fast-food în România

Unul dintre cei mai de succes DJ nou-veniţi pe scena electro-dance-music şi singurul care a intrat direct pe locul 15 în cel mai important top internaţional de specialitate, alcătuit de DJ Mag, vine să mixeze în premieră la Bucureşti. Este vorba despre Dash Berlin, care va face show pe data de 21 mai, la Arenele Romane din Bucureşti, în cadrul evenimentului tematic „The Legend of Dreams” by Xteria, alături de Paul Mendez, Phunk Investigation şi Snatt & Vix. Pentru a fi în cea mai bună formă la platane, artistul a solicitat să aibă la scenă şi în cabina personală apă minerală, băuturi energizante şi fructe proaspete. El a exclus categoric mâncarea de tip fast-food din meniul personal.

Un alt nume important al evenimentului, Paul Mendez (DJ-ul nr. 19 mondial), se va afla la Bucureşti la scurt timp după ce s-a căsătorit în Statele Unite. El trăieşte în Los Angeles şi este rezident în Avalon Club din Hollywood, un adevărat epicentru al show-business-ului american, locul în care a avut loc primul concert Beatles de pe coasta de vest, dar şi cel care a găzduit primul rezidenţiat al legendarului DJ Sash, figură centrală în panoplia celor care au dezvoltat şi popularizat muzica electro dance. Alături de cei doi „grei” ai platanelor, Phunk Investigation şi Snatt & Vix vor asigura, la rândul lor, coloana sonoră pentru cel mai important eveniment tematic al anului, ce se desfăşoară sub numele „The Legend of Dreams” by Xteria.

Organizatorii recomandă publicului să vină îmbrăcat în alb şi/sau negru. Cei care doresc să facă impresie sunt invitaţi să se costumeze în... îngeri, diavoli, zâne, monştri sau orice alt personaj din lumea basmelor.

Biletele la acest eveniment costă 60 lei, până pe 20 mai inclusiv, respectiv 75 lei, în ziua evenimentului şi se găsesc în magazinele Diverta, Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas şi Cărtureşti sau online, pe www.eventim.ro, www.biletoo.ro, www.myticket.ro sau www.bilete.ro. Pentru mai multe detalii, poate fi accesat site-ul concertelor, www.xteria.ro. Accesul persoanelor sub 18 ani este interzis la eveniment.