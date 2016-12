Dash Berlin susţine Earth Hour în România

Dash Berlin, unul dintre cei mai apreciaţi DJ din lume (locul 15 in DJ Mag, locul 12 in The DJ List), susţine Earth Hour 2011. Olandezul a creat un videoclip special pentru a promova acest eveniment mondial în rândul fanilor săi, inspirat de cuvintele cunoscutului actor hollywoodian Edward Norton şi ale activistului ecologist Severn Suzuki. Toate veniturile provenite din lansarea acestui proiect vor fi donate către WWF - organizatorul Earth Hour la nivel mondial. „Muzica este un limbaj universal, cred că este un mijloc extraordinar pentru a face cunoscut un mesaj important. Earth Hour nu este, cu siguranţă, soluţia problemelor, dar este un pas important spre rezolvarea lor. Hai să petrecem o oră în întuneric, stingând luminile care nu sunt esenţiale şi să începem să vorbim din nou despre planeta Pământ, casa noastră, cât mai putem s-o facem”, a declarat artistul. Earth Hour va avea loc sâmbătă, între orele 20.30 şi 21.30.

Dash Berlin va fi prezent la Bucureşti, pe 21 mai, în cadrul festivalului “The Legend of Dreams”. Alături de el vor mixa şi Paul Mendez, Phunk Investigation şi Snatt & Vix. Concertele se vor desfăşura pe 20 şi 21 mai, la Arenele Romane din Bucureşti. Prima zi va beneficia de recitalul unei artiste internaţionale în plină ascensiune, Kate Ryan, interpreta unor hit-uri precum “Voyage, voyage” şi “Ella, elle l’a”. În deschiderea concertului Kate Ryan va fi Xonia, cea care a ocupat locul 1 în topul Mediaforest al celor mai ascultate piese ale anului 2010, cu hit-ul “My Beautiful One”.

Biletele au preţul de 50 lei, până la sfârşitul lunii martie şi 75 lei, în ziua concertului, fiind disponibile la magazinele Germanos, Orange, Vodafone, Domo, librăriile Humanitas, Cărtureşti sau pe www.eventim.ro.