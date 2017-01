Dată afară din casă în costumul Evei

09:24:56 / 14 Aprilie 2014

Robert Turcescu acuză: În timp ce Aura Ion MUREA, Victor Ponta CHEFUIA. Informația a fost confirmată și de alți jurnaliști

Jurnalistul Robert Turcescu îl acuză pe premierul Victor Ponta că se afla la o petrecere cu miniștri și lideri PSD în timp ce studenta Aura Ion își dădea ultima suflare în așteptarea salvatorilor. Povestea pe scurt e in titlu. Cu ceva detalii ar suna asa: in timp ce Aura Ion murea, iar echipele de salvatori se chinuiau sa coboare de pe munte victimele accidentului aviatic de luni, 20 ianuarie 2014, premierul Victor Ponta insotit de consoarta Daciana Sarbu, vicepremierul Liviu Dragnea si alti citiva fruntasi pesedisti chefuiau – culmea, alaturi de jurnalistii acreditati la PSD! – in restaurantul “Trattoria Il Calcio”, o locanta de top situata pe strada Clucerului, in spatele Pietei 1 Mai, la o statie de tramvai departare fata de Palatul Victoria. Relatarea incredibila, cu detalii in stare sa spulbere orice incercare de infirmare a acestui moment, o cititi in rindurile urmatoare.