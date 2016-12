Data alegerilor la PDL Constanţa, în continuare o necunoscută

Conducerea centrală a PDL trebuia să pună odată pentru totdeauna capăt haosul din organizaţia judeţeană Constanţa, acolo unde războiul intern a depăşit de mult limitele admise. Cum cele două tabere nu au găsit numitorul comun pentru a-şi rezolva problemele interne, rezolvarea ar fi trebuit să vină de la mai marii PDL-ului, care însă continuă să fie impasibili la haosul de la Constanţa. Ieri, la sediul din strada Modrogan, Emil Boc, Vasile Blaga şi Adriean Videanu au discutat problemele organizaţiei PDL Constanţa doar cu aripa Banias, pentru că din cealaltă tabără nu s-a prezentat nimeni. Preşedintele interimar, Mircea Banias, însoţit de preşedintele interimar al organizaţiei municipale PDL Constanţa, Florian Constantin, deputatul Constantin Chirilă, Constantin Avătafului şi Adrian Manole s-au prezentat în faţa conducerii PDL pentru a căuta soluţia salvatoare pentru organizaţia PDL Constanţa. “În primul rând am prezentat celor de la Bucureşti situaţia actuală din organizaţia judeţeană şi am solicitat grăbirea alegerilor de la organizaţia judeţeană, în speranţa că vom reuşi să punem capăt problemelor interne. Preşedintele Emil Boc, secretarul general Vasile Blaga şi vicepreşedintele Adriean Videau au spus că vor analiza situaţia şi calendarul de alegeri şi în această săptămână vor stabili o dată a alegerilor, urmând să fie şi ei prezenţi. Urgentarea alegerilor li s-a părut varianta cea mai bună, aşa că eu sper ca în februarie să reuşim să finalizăm procesul de alegeri şi la Constanţa. Aşa cum am discutat, mai întâi vor avea loc alegerile la organizaţia judeţeană şi apoi la organizaţia municipală”, a declarat Mircea Banias. El a precizat că a rămas surprins că de la întâlnirea de ieri au lipsit deputaţii Zanfir Iorguş şi Maria Stavrositu. Surse din conducerea centrală a PDL au declarat că lipsa celor doi deputaţi constănţeni de la întâlnirea de ieri i-a deranjat pe membrii conducerii centrale. “Probabil că lipsa de la întâlnire a fost percepută mai mult ca o lipsă de respect faţă de reprezentanţii conducerii, mai ales că cei doi deputaţi au fost printre cei care au solicitat această întâlnire. S-a spus că deputatul Maria Stavrositu ar fi plecată la Strasbourg, despre deputatul Zanfir Iorguş nimeni nu ştia nimic, şi nici nu anunţase că nu vine”, au declarat sursele pedeliste. Potrivit aceloraşi surse, preşedintele Comisiei Naţionale de Statut, Etică şi Litigii, Marian Jean Marinescu, s-a arătat iritat de faptul că de la Constanţa au fost solicitate documente interne ale partidului cu ştampilă şi semnătură. “Cine sunt cei care vor aceste documente? Adică deciziile de aici nu sunt bune decât cu parafă? Cred că hotărârea Comisiei a fost destul de clară şi a fost asumată de BPN. Nu ştiu ce comentarii mai trebuie făcute, sau de ce au unii nevoie de acceptul preşedintelui pentru o decizie a CNSEL”, ar fi spus Marinescu, potrivit surselor pedeliste. Cu alte cuvinte, în prezent, la organizaţia municipală va rămâne până la viitoarele alegeri preşedintele interimar, Florian Constantin, alegerile din 5 iulie fiind anulate. În aceste condiţii, haosul se menţine în continuare în organizaţia judeţeană PDL Constanţa, acolo unde cele două tabere continuă războiul intern, probabil până când şi cei de la Bucureşti se vor sătura de tot acest circ ieftin.