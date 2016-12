Data concursului de intrare în Rezidenţiat, decalată

Absolvenții facultăților de medicină au încă șapte zile în plus pentru recapitularea materiei. Ministerul Sănătăţii (MS) a decis decalarea cu o săptămână a datei de organizare a concursului de intrare în Rezidenţiat, având în vedere faptul că în 16 noiembrie sunt organizate şi alegerile prezidențiale. Astfel, Rezidențiatul se va susține pe 23 noiembrie. Decizia a fost luată în urma întâlnirii pe care ministrul Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, a avut-o ieri dimineaţă cu rectorii universităţilor de Medicină şi Farmacie. ”Am discutat cu rectorii universităţilor de Medicină şi Farmacie detalii privind metodologia de concurs, calendarul de concurs, numărul de locuri şi posturi. Am decis împreună şi necesitatea decalării datei de concurs. Am fost nevoiţi să luăm această măsură având în vedere că la acea dată sunt organizate şi alegerile prezidențiale şi am primit mai multe sesizări din partea instituţiilor publice responsabile cu paza concursului pentru stabilirea unei alte zile. Am cerut rectorilor un punct de vedere în acest sens pentru că îmi doresc ca decizia luată să nu afecteze şi să creeze disconfort în rândul tinerilor medici sau al profesorilor acestora”, a declarat demnitarul. Detaliile privind organizarea concursului vor fi publicate de către Ministerul Sănătăţii (MS), în perioada următoare, pe pagina de web www.ms.ro. Bibliografia şi tematica de concurs vor rămâne aceleaşi ca în anii trecuţi, a anunțat MS, într-un comunicat. Anul trecut, concursul s-a desfăşurat în centrele universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Tg. Mureş şi Timişoara. Pentru Centrul din Bucureşti, la Medicină s-au înscris 1.454 de candidaţi, la Medicină dentară 377, la Farmacie 111; pentru Centrul din Cluj, la Medicină s-au înscris 546, la Medicină dentară 181, la Farmacie 44; pentru Centrul din Craiova, la Medicină s-au înscris 457, la Medicină dentară 36, la Farmacie 36; pentru Centrul din Iaşi, la Medicină s-au înscris 608, la Medicină dentară 164, la Farmacie 57; pentru Centrul din Tg. Mureş, la Medicină s-au înscris 345, la Medicină dentară 113, la Farmacie 22, iar pentru Centrul din Timişoara, la Medicină s-au înscris 447, la Medicină dentară 93, la Farmacie 11. Precizăm că, în iunie 2014, MS a organizat, numai la Cluj-Napoca, o sesiune extraordinară de Rezidenţiat, pentru care au fost scoase la concurs 432 de locuri.

Concursul va fi sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60 la sută din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. Punctajul minim de promovare va fi calculat la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul.