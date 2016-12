Datorii ale Primăriei stinse cu bani de la stat

În ultima şedinţă ordinară de Consiliu Judeţean Constanţa (CJC) au fost repartizaţi, pe localităţi, banii proveniţi din cotele defalcate pe TVA, acordaţi de Guvern, pentru plata arieratelor înregistrate de autorităţile locale. Printre localităţile care figurează cu datorii la bugetul local şi care au beneficiat de sume de la guvern se numără şi oraşul Băneasa. Primăria a primit 50.000 de lei pentru a putea stinge o parte din restanţele pe care societatea care se ocupă cu salubritatea în oraş le are către Consiliul Local (CL). Şeful Serviciului Buget-Finanţe, Constantina Petcu, a declarat că măsura pusă în aplicare prin Ordonanţa de Urgenţă 61/2012 ce vizează stingerea datoriilor la bugetele locale mai vechi de 90 de zile a fost mai mult decât binevenită. „Societatea care se ocupă de colectarea selectivă a deşeurilor din Băneasa are o datorie de 120.000 de lei la bugetul local, din care a rămas cu 70.000 de lei. Termenul dat de guvern pentru plata arieratelor a fost 20 noiembrie, dar ar fi bine dacă cei de la Bucureşti ar prelungi termenul ordonanţei şi în decembrie, pentru că am putea elibera bugetul de această datorii”, a declarat şeful Serviciului Buget-Finanţe din cadrul Primăriei Băneasa. Măsura guvernului a stins şi datoriile la bugetele locale din localităţile Amzacea, Cerchezu, Ciocârlia, Crucea, Gârliciu, Lipniţa, Pantelimon, Tuzla, Topraisar şi Vulturu.