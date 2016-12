Datorii amânate

Prin Legea 363 din 20 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial 800/24 noiembrie 2009, a fost aprobată şi modificată OUG 92/2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare. Potrivit directorului coordonator adjunct al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice (DGFP) Constanţa, Adriana Damian, conform noii legi, orice contribuabil care înregistrează obligaţii restante la bugetul general consolidat va putea cere amânarea acestora pe o perioadă de maximum 6 luni. De asemenea, noua lege a redus cuantumul garanţiilor pe care contribuabilii au obligaţia de a le constitui, fie sub formă de scrisoare de garanţie bancară, fie gaj cu bunurile libere de orice sarcini, de la 100%, cât era prevăzut în OUG nr. 92/2009, la 20%, respectiv, 40%, în funcţie de perioada pentru care se cere amânarea la plată. „Dacă amânarea se solicită pe o perioadă de până la 3 luni inclusiv, garanţia va reprezenta 20% din suma amânată şi dobânzile datorate pe perioada amânării. Procentul de 40% este valabil dacă perioada cerută este mai mare de 3 luni”, a declarat Adriana Damian. O altă modificare esenţială a noului act normativ constă în reducerea la jumătate a accesoriilor datorate pe perioada amânată la plată, respectiv de la 0,1% pe zi de întârziere, la 0,05% pe zi. În plus, se va da posibilitatea ajustării garanţiilor constituite pentru contribuabilii care au deja aprobată amânarea la plată a obligaţiilor înainte de modificarea OUG 92/2009, în sensul reducerii acestora. Pentru a beneficia de amânarea la plată a obligaţiilor fiscale, firmele nu trebuie să înregistreze restanţe mai mari de un an sau să aibă înscrise fapte în cazierul fiscal. Totodată, finanţiştii verifică şi dacă împotriva agentului economic a fost începută procedura de insolvenţă. Odată cu schimbarea condiţiilor de amânare la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, reprezentanţii Fiscului se aşteaptă la un val sporit de cereri din partea agenţilor economici constănţeni, dar abia începând cu anul viitor. „Noul act normativ va deveni interesant pentru contibuabili abia începând de anul viitor. Motivul este simplu: amânarea la plată se va acorda pentru perioada cerută de contribuabil, dar nu poate depăşi 6 luni şi nici data de 20 decembrie a anului fiscal în care se acordă”, a spus directorul coordonator adjunct al DGFP Constanţa. Potrivit Adrianei Damian, până la 30 noiembrie, DGFP Constanţa a primit 6 solicitări de amânare a plăţii taxelor şi impozitelor, dintre care una a fost respinsă şi 5 acceptate. Dintre acestea, 3 şi-au pierdut înlesnirea la plată pentru că nu au respectat condiţiile impuse de lege.