Datoriile firmelor, greu recuperabile

Masa credală pentru cele 32.000 de companii intrate în procedură de insolvenţă până la finele anului trecut însumează 2,5 miliarde euro, din care s-au recuperat în 2009 sub 10%, potrivit preşedintelui Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România (UNPIR), Arin Stănescu. El a arătat că numai în primele două luni din acest an au fost deschise 4.200 de dosare de insolvenţă. Datele centralizate de UNPIR arată că, în primul semestru de anul trecut, au fost recuperate creanţe de 150 milioane de euro, iar în partea a doua a anului, situaţia s-a înrăutăţit, recuperările cifrându-se la doar 50 milioane de euro. „Recuperarea este mult sub 12%, cât se vehiculează. Îşi recuperează banii doar creditorii bugetari şi cei cu garanţii, în timp ce creditorii chirografari (ale căror creanţe nu sunt însoţite de vreo garanţie reală sau personală - n.r.) recâştigă procente nesemnificative. De aceea, media de recuperare este foarte jos. Din cifrele Băncii Mondiale, media de recuperare la nivel internaţional nu depăşeşte 20%, dar noi stăm mult mai rău”, a spus Stănescu. Pe de altă parte, Cornel Florea, partener al companiei Consulta 99, spune că, deşi preţul terenurilor a coborât anul trecut cu aproximativ 70%, iar scăderea medie la clădiri a fost de peste 25%, valorificările sunt anevoioase şi piaţa, practic, nu oferă oportunităţi.