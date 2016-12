Datoriile îi lasă pe uscat pe agenţii economici

Reprezentanţii SC RAJA SA Constanţa au anunţat că, pentru perioada 12 - 16 martie 2012, sunt avizaţi pentru debranşare, din cauza datoriilor de aproape 50.000 lei către furnizorul de apă, 26 de agenţi economici din Constanţa. Datornicii pot rămâne fără apă potabilă dacă în termen de cinci zile de la avizare nu şi-au achitat restanţele. Agenţii vizaţi sunt: Libra Activ SRL, str. Interioară 3, nr. 1, datorii (d) - 1.312,43 lei, reprezentant (r) - Draica Constantin; C&D Mat SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 52, d - 591,35 lei; Ager Cargo Company SRL, bd. Tomis, nr. 43, d - 408,14 lei, r - Voiculescu Despina; Cossim Invest SRL, str. Florilor, nr. 15, d - 150,53 lei, r - Ontica Sorin; Angelo Intermed SRL, str. Nucilor, nr. 30, d - 133,67 lei, r - Mirea Elena; Total Bakery SRL, bd. IC Brătianu, nr. 28, d - 455,84 lei, r - Pop Marius; Mondo Cafe SRL, bd. Tomis, nr. 124, d - 592,53 lei, r - Ghiţulescu Cristina; Q’S Inn Expert take Away SRL, bd. Ferdinand, nr. 7, d - 623,6 lei; Abi Holding 2003 SRL, str. Ştefan cel Mare, nr. 76, d - 121,1 lei, r - Itu Iulian; Auto-Grup SRL, şos. Mangaliei, nr. 217, d - 851 lei, r - Bizineche Adrian; Cin-Cin SRL, bd. Tomis, nr. 28, d - 690,03 lei, r - Mocianu Sorin; BSB SRL, şos. Mangaliei, nr. 86C, d - 1.329,28 lei, r - Pala Marius; Noul Orizont SRL, str. Eliberării, nr. 9A, d - 1.721,45 lei, r - Bârsan Dumitra; Ticomar SRL, str. Mircea cel Bătrân, nr. 107, d - 317,77 lei, r - Buşu Octavian; QED Service SRL, str. Cpt. D. Eugeniu, nr. 9A, d - 284,06 lei, r - Gaidargiu Narcis; Angelnights Star SRL, str. Curcubeului, nr. 2A, d - 201,66 lei, r - Dinescu Viorel; Rominvest SRL, bd. Tomis, nr. 128, d - 166,09 lei, r - Olteanu Răzvan; Tripont Invest SRL, bd. Aurel Vlaicu, nr. 220, d - 27.866,8 lei, r - Michael Buban; Middle East Parteners SRL, bd. Tomis, nr. 122, d - 553.82 lei, r - Karam George; MNS Rehab SRL, str. Mircea cel Bătrân, nr. 105, d - 789,01 lei, r - Neacşu Iulian; Luma Premium SRL, bd. Tomis, nr. 48 A-B, d - 748,56 lei, r - Wael Said Kassab; M&M Expert Operator SRL, str. Nicolae Grigorescu, nr. 16, d - 112,44 lei, r - Mocanu Aurelian; Mersin Turism SRL, str. Pescarilor, nr. 33B, d - 4.410,71 lei, r - Kanmaz Murat; Hotel Palace RRT SRL, Bucureşti S3 - Basarab 19 - Remus Opreanu 5-7, d - 1.237,52 lei, r - Gavrilescu Alexandru; Trans Nadejdea SRL, str. Ion Andreescu, nr. 54, d - 434,89 lei, r - Nădrag Daniela.