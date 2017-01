Datornici de miliarde de lei către Autoritatea Navală Română

Autoritatea Navală Română (ANR) încasează de la agenţii economici care îşi desfăşoară activitatea în transporturile maritime şi fluviale sau activităţi conexe acestora, diferite taxe pentru prestarea unor servicii la nave sau pentru avizarea conform normelor tehnice a agregatelor, aparatelor, instalaţiilor şi produselor industriale navale. Deşi activitatea desfăşurată în sectorul transportului naval este una dintre cele mai profitabile, sînt mulţi agenţi economici care au datorii foarte mari către ANR. Şi pentru că românul nu se simte bine dacă nu fură cît de puţin sau nu e dator la stat, cele mai mari restanţe către Autoritatea Navală le au societăţi cu sediul social declarat în România. Potrivit directorului general al ANR, Paul Brînză, instituţia pe care o conduce are de recuperat miliarde de lei vechi de la agenţii economici care desfăşoară activităţi de transport naval sau activităţi conexe şi auxiliare transportului naval. „Pe lîngă serviciile prestate la nave (formalităţile de control sosire, respectiv plecare nave maritime şi fluviale, dirijare nave, inspecţii tehnice), ANR-ul desfăşoară şi activităţi de autorizare a instalaţiilor şi pieselor industriale navale. Mai exact, inspectorii noştri se deplasează în orice oraş este nevoie pentru a verifica dacă producătorul agregatelor navale a respectat stass-ul impus de Uniunea Europeană“, a explicat Paul Brînză.

Ca în orice alt sector de activitate, şi în cel al transporturilor navale sînt şi firme care au debite neplătite către ANR de cîteva luni, dar şi firme care au restanţe de mai bine de un an. „Dacă am întocmi un aşa-zis top 10 al datornicilor, pe primul loc s-ar situa, de departe, societatea Tehnic Grup Naval din Tulcea, care are de achitat aprox. 900 milioane lei vechi, de mai bine de un an“, a declarat Paul Brînză. Directorul general al ANR a explicat că inspectorii săi au verificat şi autorizat conform normelor stass un lot de tablă navală destinată exportului. „Totul a fost bine pînă cînd au fost somaţi să plătească. Din acel moment, parcă s-au evaporat, pentru că nu mai dăm în niciun fel de ei. Probabil este una dintre aşa-numitele firme de apartament, înfiinţată doar pentru a-şi face treaba şi atît”, a explicat Paul Brînză. Printre societăţile care au facturi mari de achitat către ANR sînt Siaj Tulcea cu aprox. 256 milioane lei vechi, Sanara Shipping Brăila cu 203 milioane lei vechi, Damih Glass SRL, cu 115 milioane lei vechi. De asemenea, sînt şi firme care au restanţe de numai cîteva zeci de milioane lei vechi, neachitate de mai mult de un an. În această categorie se încadrează Mermaid Maritime, Nicopol SRL şi M&P Nav Galaţi cu cîte 20 milioane lei vechi, 17 milioane lei vechi şi respectiv şapte milioane lei vechi.