Datornici la stat salvaţi de... stat

Cum se poate ca statul să „faulteze“ statul? Păi, trăim în România, deci, se poate. Legislaţia permite... Cele mai „lovite“ au fost administraţiile locale. Exemple am avea cu nemiluita. În ultimii ani, administraţiile locale au fost „călcate pe bătături“ de autorităţile ale căror încasări se fac venituri la bugetul de stat. Una dintre ele este şi administraţia locală din comuna Agigea, care a rămas cu bani neîncasaţi de la câteva firme care datorau impozite şi taxe. Concret, câteva societăţi care funcţionau cu puncte de lucru sau sedii secundare în Agigea şi-au radiat firmele de pe raza comunei şi au lăsat găuri considerabile la bugetul local. Aşa se face că Primăria Agigea a reclamat la Oficiul Naţional pentru Registrul Comerţului (ONRC) faptul că instituţia judeţeană nu obligă firmele să prezinte un certificat fiscal în care să fie stipulat că acestea nu mai au datorii la bugetul local atunci când doresc să închidă sediile secundare sau punctele de lucru. Administraţia locală nu s-a oprit aici. A adoptat chiar o Hotărâre de Consiliu Local (HCL) prin care ONRC „este obligat sub sancţiunea amenzii contravenţionale“ să solicite prezentarea certificatului fiscal amintit. Acţiunea Primăriei este justificată dacă luăm în considerare faptul că doar firmele Motevis Real Com SRL şi Elim Prodtrans SRL au lăsat o gaură de peste 27 mii de lei în bugetul local după ce şi-au luat tălpăşiţa din Agigea. „Este vorba de o lacună legislativă. De ce atunci când firma este radiată se poate solicita un certificat fiscal si nu se face acelaşi lucru şi atunci când se pune problema de închidere a unor sedii secundare ori puncte de lucru? Cum ne putem recupera aceste debite? Ar fi fost firesc să se solicite un document care să demonstreze că nu mai au datorii“, a declarat primarul comunei Agigea, Cristian Cîrjaliu.

NU SE POATE! Răspunsul ONRC nu s-a lăsat aşteptat, însă nu a fost unul care să mulţumească în vreun fel autoritatea locală. Reprezentanţii ONRC spun că HCL „este nelegală şi lipsită de temeinicie“ pentru că instituţia nu poate obliga, din oficiu, firmele să facă acest lucru decât la închiderea sediului principal al firmelor. Aşadar... nu există temei legal. Mai mult, ONRC spune că legislaţia prevede şi că autorităţile locale ori contribuabilii pot solicita Oficiului să ceară emiterea de certificat fiscal în astfel de situaţii. Răspunsul instituţiei naşte însă altă întrebare. De unde să ştie contribuabilii ori administraţia locală când firmele cer radierea punctelor de lucru sau a sediilor secundare? În aceeaşi situaţie se află mai multe localităţi. „Am vorbit cu mai mulţi colegi primari care spun că au întâmpinat probleme similare, însă au sperat că se vor rezolva la un moment dat. Nu cred că se vor rezolva dacă nu ţipăm şi nu cerem aşa ceva. Nu ne putem permite să trecem cu vederea şi să renunţăm la sumele respective“, a mai spus Cîrjaliu.

SOLICITĂRI Prin urmare, edilul şef din Agigea a decis să facă primul pas. A trimis scrisori deschise premierului Victor Ponta, Ministerului Justiţiei (MJ) şi Ministerului Finanţelor Publice (MFP) în care cere modificarea legislaţiei în domeniu. „Primăria Agigea a depus eforturi susţinute pentru încasarea impozitelor şi taxelor locale, însă nu s-a reuşit în totalitate, una dintre cauze fiind aceea că pentru un număr însemnat de societăţi comerciale cu sau fără sedii secundare/puncte de lucru, ONRC a dispus dizolvarea în condiţiile în care acestea figurau cu debite către administraţia publică locală“, se arată în scrisoarea deschisă ce a ajuns pe masa primului ministru. Totodată, Cîrjaliu solicită premierului să dispună ca MJ şi MFP să întreprindă „măsuri de armonizare a legislaţiei referitoare la organizarea şi funcţionarea ONRC şi a Oficiilor judeţene pentru a se preveni astfel de situaţii“.