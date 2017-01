Datornicii RADET susţin că-şi plătesc facturile, însă banii nu ajung la furnizor

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanţa a început pe 1 februarie o amplă campanie de debranşare a rău-platnicilor care nu achită facturile pentru apă caldă şi încălzire. Campania vizează, în prima etapă, debranşarea a 40 de Asociaţii de proprietari constănţene care au facturi restante în valoare totală de 29 miliarde lei vechi. Echipele de angajaţi ai RADET au acţionat ieri în cartierul Km 4-5 unde au fost debranşate Asociaţiile de proprietari E2, E4, E8. “Datoriile acestor consumatori însumează 800 de milioane lei vechi, pe asociaţiile nou înfiinţate, plus debitul restant de peste un miliard de lei vechi. Cu penalităţi incluse, debitul înseamnă circa 2,6 miliarde lei vechi”, a declarat directorul economic al RADET, Gheorghe Enache. El a mai spus că asociaţiile vizate pentru debranşare, în această etapă, au datorii mai vechi de 24 de luni. “Pe toţi aceşti consumatori i-am notificat, i-am somat în mod repetat, însă nu au înţeles că trebuie să se achite de obligaţii”, a mai spus Gheorghe Enache. O altă asociaţie debranşată ieri a fost A1 Abator unde datoriile acumulate sînt de 450 milioane lei vechi, la care se adaugă penalităţi astfel încît suma totală depăşeşte un miliard de lei, după cum a precizat directorul economic al RADET. El a mai spus că după declanşarea campaniei, reprezentanţii Asociaţiilor de proprietari nr. 342, Bloc A2 şi nr. 579 au achitat jumătate din datorie şi au încheiat grafice de eşalonare a datoriilor. Preşedinţii acestor asociaţii s-au angajat ca în fiecare lună, pe lîngă factura curentă să achite şi din datoriile „istorice”.

Debranşare cu surprize