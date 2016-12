Daum schimbă sistemul de joc al tricolorilor

După eșecul amar de la EURO 2016, naționala de fotbal a României începe campania de calificare la turneul final al Campionatului Mondial din 2018 cu un nou suflu, adus de primul selecționer străin din istoria tricolorilor, germanul Christoph Daum. Experimentatul tehnician speră să-și înceapă aventura cu dreptul și să câștige cele trei puncte în partida cu reprezentativa Muntenegrului, prima din Grupa E, programată duminică, de la ora 21.45 (în direct la TVR 1), pe Cluj Arena.

„Istoria este istorie, dar există întotdeauna un moment al schimbării. Cred că putem învinge, suntem pregătiți să facem asta. Suntem concentrați pe a scrie un nou capitol, nu pe a modifica ce s-a întâmplat deja. Vreau să creăm calea românească, pentru că avem jucători de calitate, avem jucători cu potențial, jucători care au experiență în România, jucători care au experiență în campionate din străinătate. Vrem să aducem o îmbunătățire continuă prin două principii: schimbare și adaptare. Nu cred că vom vedea pe teren noua generație a fotbalului românesc, dar știu sigur că vom vedea un pas deja făcut spre această nouă generație. Am lucrat foarte mult în această săptămână și la fiecare antrenament, la fiecare ședință tactică, am văzut cu câtă dăruire au participat și cât de mult s-au implicat acești jucători. Ei au crescut de la zi la zi în această săptămână, s-au adaptat stilului meu, iar după două-trei zile am văzut că s-au obișnuit cu lucrurile pe care vreau să le implementez”, a spus selecționerul României, adăugând că va oferi ocazia debutului pentru unii dintre jucătorii convocați în premieră: „Avem jucători foarte talentaţi pentru viitor, fie că este vorba de Benzar sau de Rotariu. Pentru viitor, sunt încrezător pentru că există potenţial. Poate sunt şi alţi jucători talentaţi care vor face pasul către echipa naţională”.

De altfel, sunt șanse mari ca printre titulari să se numere căpitanul lui FC Viitorul, Romario Benzar, în timp ce Răzvan Marin, celălalt jucător convocat de la gruparea manageriată de Gheorghe Hagi, ar putea intra în repriza secundă. „Începem o nouă campanie, o campanie care contează pentru noi ca ţară, deoarece nu am mai fost de 20 de ani la Campionatul Mondial. Vom trata toate meciurile ca pe o finală, iar duminică este prima finală. Oricare dintre noi va purta banderola va fi un bun căpitan şi va beneficia de sprijinul celorlalţi jucători. Vrem să ne calificăm la turneul final”, a completat fundașul Cristian Săpunaru.

Daum a renunțat la doi jucători, Bogdan Vătăjelu și Vlad Achim, și ar putea aborda partida în următoarea formulă: Pantilimon - Benzar, Moți, D. Grigore, S. Filip - Săpunaru, Hoban - Bicfalvi - Popa, Fl. Andone, Stanciu.

FĂRĂ PRESIUNE ÎN TABĂRA OASPEȚILOR

De partea cealaltă, oaspeții sunt conștienți că pleacă din postura de outsider, dar speră să facă o surpriză. „În grupă, noi am venit din a cincea urnă. Avem ocazia ca în această grupă să jucăm cu mult curaj şi să anulăm avantajele unor echipe mai mari. Este un obicei ca, la început de campanie, fiecare echipă să creadă în şansele ei şi noi vrem să arătăm că avem încredere în forţele noastre. România, Polonia şi Danemarca, din punct de vedere valoric, au şanse mai bune. Duminică este primul meci şi vrem să începem bine, astfel că vom face tot posibilul pentru un rezultat bun. Diferenţa se va face la constanţă şi disciplină. România are multe individualităţi şi depinde cum vor respecta ei cererile antrenorului”, a spus selecţionerul Ljubisa Tumbakovici.

„Echipa României joacă acasă, suntem siguri că ne vor ataca şi vom încerca să găsim cel mai bun răspuns la stilul lor de joc. Am urmărit echipa României, este o echipă bună. Nu am identificat însă niciun potenţial pericol. Am jucat doi-trei ani cu Mutu și este greu să spun că cineva din echipa voastră e la nivelul lui. Sunt sigur că va avea şi un succesor de nivelul său la echipa naţională”, a adăugat atacantul Stevan Jovetic.

Tot duminică, în Grupa E vor mai avea loc încă două partide, Danemarca - Armenia și Kazahstan - Polonia (în direct la Digisport 2), ambele de la ora 19.00.

Citește și:

Daum debutează la cârma naționalei tricolore

Tricolorii vor să-l impresioneze pe Daum

Arbitru englez la partida România - Muntenegru, din preliminariile CM 2018

Tricolorii au intrat în „era Daum“

Tricolorii se reunesc în premieră sub conducerea lui Daum