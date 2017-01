Daum solicită răbdare din partea suporterilor

Înaintea confruntării de sâmbătă seară, de la ora 19.00 (în direct la TVR 1), de la Erevan, cu Armenia, din etapa a doua a grupei E din cadrul preliminariilor Campionatului Mondial de fotbal din Rusia, Christoph Daum, selecţionerul reprezentativei României a declarat că suporterii tricolorilor trebuie să aibă răbdare, atât cu el, cât şi cu jucătorii naţionalei, pentru că aşteptările sunt prea mari în momentul de faţă. „Mereu încercăm ceva nou. Aţi văzut că am chemat jucători noi, am urmărit jucătorii, dar nu cred că a fost vreo greşeală în primul unsprezece împotriva Muntenegrului. Puteam câştiga cu acea echipă de start. Am făcut totul bine, ne-a lipsit doar norocul şi felul în care a jucat echipa în repriza a doua a fost excelent. Este ceea ce pot face în acest moment. Nu vă aşteptaţi la prea multe. Aveţi răbdare”, a spus Daum.

După ce a remizat cu Muntenegru, la Cluj-Napoca, scor 1-1, în primul joc din preliminarii, Daum ştie că în fotbal cel mai mult contează rezultatele, astfel că îşi doreşte cele trei puncte în partida cu Armenia. „Motivaţia este la fel. Sunt în continuare motivat, provocarea este aceeaşi şi dificultăţile sunt aceleaşi. Nimic nu s-a schimbat, doar că acum ştiu puţin mai multe despre problemele pe care le avem. Nu este o diferenţă mare. Încercăm să dezvoltăm aceşti jucători, această echipă, o nouă structură în fotbalul românesc, dar în acelaşi timp să obţinem şi cele mai bune rezultate. Rezultatul este cel mai important în fotbal şi toată lumea se va uita doar la rezultate”, a concluzionat Daum.

Formula probabilă de start a României în duelul cu Armenia: Echipa probabilă a României: Tătăruşanu - Benzar, Săpunaru, Dr. Grigore, Toşca - Hoban - Adi Popa, B. Stancu, N. Stanciu, Chipciu - Fl. Andone (Alibec).

Tot sâmbătă, 8 octombrie, în grupa E, se vor mai disputa partidele Muntenegru - Kazahstan (ora 19.00, Digi Sport 1) și Polonia - Danemarca (ora 21.45, Digi Sport 2).

Clasament grupa E: 1. Danemarca 3p (golaveraj 1-0), 2-3. Polonia și Kazahstan 1p (2-2), 4-5. ROMÂNIA și Muntenegru 1p (1-1), 6. Armenia 0p (0-1).

GRUPA C - ora 19.00: Azerbaidjan - Norvegia; ora 21.45: Germania - Cehia (Digi Sport 3), Irlanda de Nord - San Marino. Clasament: 1. Germania 3p (3-0), 2. Azerbaidjan 3p (1-0), 3-4. Cehia și Irlanda de Nord 1p (0-0), 5. San Marino 0p (0-1), 6. Norvegia 0p (0-3).

GRUPA F - ora 19.00: Anglia - Malta; ora 21.45: Scoția - Lituania, Slovenia - Slovacia. Clasament: 1. Scoția 3p (5-1), 2. Anglia 3p (1-0), 3-4. Slovenia și Lituania 1p (2-2), 5. Slovacia 0p (0-1), 6. Malta 0p (1-5).

