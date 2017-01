Daum vrea să schimbe faţa naţionalei României

Primul selecţioner străin din istoria naţionalei de fotbal a României, germanul Christoph Daum, care a semnat joi un contract pe doi ani, cu obiectivul de a-i califica pe tricolori la turneul final al Campionatului Mondial din 2018, şi-a dezvăluit strategia în cadrul unei conferinţe de presă organizate alături de preşedintele FRF, Răzvan Burleanu. “Nu are legătură doar cu naţionala României, dar în principal doresc să aduc fitness, disciplină tactică şi, în al treilea rând, un spirit de echipă de nezdruncinat. Acestea sunt elementele pe care le consider de bază. Vrem întotdeauna să controlăm jocul, iar pentru asta trebuie să avem iniţiativă, iar dacă pierdem mingea trebuie să o recâştigăm prin contribuţia tuturor. Nimeni nu e dezlegat de obligaţiile ofensive, iar fiecare este implicat în recuperarea balonului. Avem nevoie de jucători puternici din punct de vedere fizic, dar şi mental, care să dea totul pentru fotbalul românesc, cu spirit de echipă de nezdruncinat din prima până în ultima secundă. Am să cer mult de la toţi, dar, în primul rând, am să fiu cel mai exigent cu mine însumi. Contează doar rezultatul şi succesul fotbalului din România. Îmi voi dedica zi de zi munca în scopul succesului”, a explicat Daum, care va alege în funcţie de jucători sistemul de joc pe care-l va folosi: “Trebuie să jucăm flexibil. Nu pot să spun că voi juca 4-4-2 sau 4-3-2-1. Am experienţă în ultimii ani cu 4-3-2-1, dar există interpretări diverse pe care le voi elabora cu jucătorii. Suntem sub presiunea timpului şi încercăm să ne facem treaba cât mai bine în aceste condiţii. O să încerc să îi cunosc cât mai bine pe jucători. Sunt multe lucuri care sunt în favoarea acestei provocări, aşa cum o văd eu. Succesele se măsoară prin rezultate, iar prin rezultate vom fi judecaţi”.

MULŢUMIRI PENTRU IORDĂNESCU

Noul selecţioner a vorbit şi despre evoluţia României la EURO 2016, unde tricolorii s-au oprit în faza grupelor, după un eşec ruşinos cu Albania. “Jucătorii au dreptul să afle de la mine, în primul rând, ce părere am despre evoluţia lor la EURO 2016 şi nu dintr-o conferinţă de presă. Dar pot să spun în general că României i-au lipsit norocul şi unele decizii ale arbitrilor cu care românii au trebuit să se descurce până la urmă. Putem spune toţi după meciurile văzute că jucătorii pot juca mai bine. Şi acest joc mai bun vrem să-l dezvoltăm împreună. De aceea, vreau să îi mulţumesc predecesorului meu pentru munca depusă. Anghel Iordănescu este unul dintre cei mai mari antrenori români, care a fost la naţională şi în anii '90, în perioada generaţiei de aur”, a spus tehnicianul în vârstă de 62 de ani, care nu a exclus varianta naturalizării unor jucători străini: “Multe naţiuni naturalizează jucători. Îl vedem la Germania pe Boateng, care nu arată ca un neamţ obişnuit, la fel avem jucători polonezi. Sunt multe ţări care apelează la jucători care au legături strânse cu acea ţară. Naturalizarea unor jucători este una dintre posibilităţile pe care le voi lua în considerare. Nu pot să dau nume, dar cu ajutorul echipei de scouting îi vom descoperi pe cei care pot aduce un avantaj echipei naţionale şi pot ajuta prin performanţele lor”.

DROGURILE, O GREŞEALĂ RECUNOSCUTĂ

Chiar dacă este un subiect sensibil, Daum nu s-a ferit să discute despre problemele sale cu drogurile, din urmă cu două decenii, din cauza cărora a ratat şansa de a fi selecţionerul Germaniei. “Cred că despre tema aceasta s-a spus totul, au trecut 20 de ani de atunci. După aceste întâmplări am avut cea mai de succes perioadă a carierei mele de antrenor, am doi copii minunaţi de care sunt mândru, am o familie minunată. O greşeală este greşeală atunci când e repetată. Am învăţat din ea şi am ieşit întărit şi de aceea nici nu mai trebuie să dau explicaţii. Cei mai mulţi care m-au văzut în ultimii 17 ani pot să judece singuri şi să spună că sunt de încredere şi sunt credibil în ceea ce spun şi fac. Eu nu am fost lipsit de greşeală. Mi-am recunoscut greşeala şi am învăţat din ea”, a mărturisit germanul. El a promis că-şi va petrece mare parte din timp în România şi că va încerca să înveţe cât mai repede limba română. “Chiar dacă nu am fost întrebat, vreau să spun că antrenorul care a făcut Grecia campioană europeană nu a vorbit un cuvânt în greacă, chiar dacă vorbim despre un popor mândru, cu tradiţii. O să am nevoie de timp pentru a vorbi româneşte. Dacă acesta este obiceiul aici, să vorbesc româneşte, voi învăţa foarte repede limba română. În majoritatea timpului, voi fi în România. Practic două treimi dintr-un an voi locui aici, dar şi când nu voi fi aici, voi fi activ pentru echipa naţională în străinătate. Toată energia mea va fi dedicată României, familia mea va fi pe planul doi. Fotbalul este viaţa mea, e parte din mine, nu e doar o slujbă”, a adăugat Daum.

La finalul conferinţei de presă, Daum, care îl va avea secund pe belgianul Rudi Verkempinck, a primit un tricou al echipei naţionale a României, inscripţionat pe spate cu 2018, anul Campionatului Mondial din Rusia, iar pe faţă cu Nr. 1.

PRIMA OPŢIUNE PENTRU FRF

Preşedintele FRF, Răzvan Burleanu, a dezvăluit că Daum a fost prima opţiune pentru postul de selecţioner şi este convins că acesta va revigora naţionala României. “Am reuşit să aducem la conducerea echipei naţionale antrenorul pe care ni l-am dorit din primul moment. Suntem foarte bucuroşi să îl avem alături de noi pe Christoph Daum, unul dintre cei mai titraţi antrenori deveniţi selecţioneri ai României. O calitate pe care am găsit-o la domnul Daum este capacitatea de a se adapta rapid în situaţiile dificile şi de a obţine rezultate pe termen scurt. Ştim cât de amar a fost gustul eliminării de la EURO şi cât de puţin timp mai avem până la debutul campaniei CM 2018. Nu ne-am dorit doar selecţionerul care să ne ducă la Mondiale după 20 de ani, ci un profesionist alături de care să construim fotbalul românesc pentru 20 de ani. Nu spun că am adus un magician care va face minuni, dar vă spun sincer că avem un expert în ceea ce înseamnă revirimente rapide”, a declarat Burleanu.

