Daune de peste 950.000 de dolari, plătite caselor de discuri

Un site american care vindea ilegal piese ale trupelor The Beatles, Coldplay şi Radiohead a fost obligat de instanţă să plătească daune de peste 950.000 de dolari caselor de discuri ce deţin drepturile asupra melodiilor. Site-ul BlueBeat.com vindea piesele cu 25 de cenţi bucata. Pentru melodiile celor de la The Beatles, site-ul reuşise să încaseze aproape 17.000 de dolari. Daunele către EMI Group PLC, Capitol Records and Virgin Records America au fost stabilite de o instanţă din SUA, în ciuda faptului că reprezentanţii site-ului au susţinut că au scos la vânzare piese modificate acustic şi nicidecum originalele.