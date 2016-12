Daune morale de o jumătate de milion de euro

Procesul în care Robert Antal, de 35 de ani, din localitatea arădeană Pecica, a fost judecat pentru ucidere din culpă, a ajuns la final. De profesie DJ, tânărul a fost acuzat că a omorât un cioban într-un accident rutier pe 12 august 2007. La ultimul termen de judecată s-a prezentat mama ciobanului ucis, care a declarat că nu mai are pretenţii materiale de la Antal, cerându-i în schimb daune morale în sumă de 500.000 de euro. „Antal mi-a tot dat bani de-a lungul timpului, şi pentru înmormântare, şi pentru pomeni, aşa că nu mai vreau de la el cei 20.000 de lei pe care i-am cerut la începutul procesului. Iniţial am zis să solicit daune morale de un milion şi jumătate de euro, dar m-am răzgândit şi am redus suma!”, a declarat Anica Radu, mama victimei. Procurorul de şedinţă a pledat pentru condamnarea la o pedeaspă cu închisoare a lui Robert Antal întrucât acesta a avut o atitudine nesinceră în timpul urmăririi penale. În schimb, avocatul a fost de părere că Antal nu l-a omorât pe cioban cu intenţie, cerând achitarea acestuia sau condamnarea lui la o pedeapsă cu suspendare condiţionată. Instanţa a amânat pronunţarea în acest caz pentru 21 iulie. Potrivit rechizitoriului, în jurul pe 12 august 2007, în jurul orei 8.00, Robert Antal se afla la volanul maşinii personale, marca Ford Fiesta, cu numărul TM-9995 şi se deplasa pe Drumul Judeţean 228, dinspre localitatea Nazarcea spre Ovidiu. La un moment dat, Antal a pierdut controlul volanului, a ieşit în afara carosabilului lovindu-l pe Gheorghe Radu, care era aşezat pe marginea drumului şi se uita la telefonul mobil. Victima a murit pe loc. În faţa anchetatorilor, şoferul a declarat că nu l-a văzut pe bărbatul de pe marginea şoselei, fiind ceaţă şi drumul în lucru. Poliţiştii l-au testat pe DJ cu aparatul etilotest şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice.