Dave Gahan l-a adoptat pe fiul soţiei sale

Solistul trupei britanice Depeche Mode, Dave Gahan, l-a adoptat pe fiul de 11 ani al soţiei sale, formalităţile fiind îndeplinite încă de la sfârşitul lunii martie, la New York. Dave Gahan mai are doi copii, o fată şi un băiat, acesta din urmă fiind din prima sa căsnicie.

Depeche Mode este una dintre cele mai longevive şi populare formaţii din istorie, cu aproape 30 de ani de carieră şi peste 75 de milioane de discuri vândute în întreaga lume. Adeptă a stilului new-wave, trupa a devenit celebră la începutul anilor \'80, datorită muzicii sale pe cât de originale, pe atât de influente. Printre cele mai cunoscute piese Depeche Mode se numără “Enjoy the Silence”, “Policy of Truth”, “Personal Jesus”, “People Are People”, “Strangelove”, “Master and Servant”, “Everything Counts” şi “It\'s No Good”.