David Arquette, zguduit bine de un accident de maşină

Vineri după-amiază, actorul american David Arquette a suferit o contuzie la cap în urma unui accident auto petrecut la Los Angeles. Actorul, în vârstă de 39 de ani, se afla la volanul maşinii sale, un Cadillac argintiu, când o maşină din faţa sa a oprit brusc. Pentru a evita o coliziune cu aceasta, actorul a tras de volan spre dreapta, dar a lovit o altă maşină care circula regulamentar. La volanul maşinilor implicate în accident se aflau doar şoferii şi ambii au necesitat scurte spitalizări, suferind contuzii uşoare în zona capului. Actorul a fost dus cu o ambulanţă la Centrul Medical Sinai, în timp ce maşina sa a fost luată de la locul accidentului de o firmă de tractări. Este cert că David Arquette nu purta centura, lucru pe care l-a recunoscut într-un mesaj pe care l-a postat pe contul său de Twitter: “Aduceţi-vă aminte să purtaţi centura. Îmi doresc să o fi făcut şi eu”.

La câteva ore de la accident, David Arquette a părăsit spitalul. Proaspăt ieşit de la dezintoxicare, actorul a refuzat orice medicaţie pentru a-i alina durerile, de frica unei noi dependenţe. Iar la 24 de ore după acest incident a fost văzut la volanul unui alt automobil din colecţia sa. În mesajul său de pe Twitter, David Arquette a arătat că nu şi-a pierdut simţul umorului. “Am fost implicat într-un accident rutier. Din fericire, sânge de dragon curge prin venele mele. Haha! Vă mulţumesc pentru suport şi înţelegere”, a scris acesta referindu-se la un mesaj trimis de Charlie Sheen zilele trecute. David Arquette este pregătit să lase în urmă perioada nebună prin care a trecut. Starul din seria „Scream” a povestit cum a început totul, în emisiunea lui Oprah Winfrey. „Când am băut prima bere, cred că aveam vreo patru ani. Eram la subsol cu tatăl meu şi berea era acolo. Aşa că am luat-o şi am băut-o. Şi îmi amintesc asta. Este una din primele mele memorii. Am început serios să beau când aveam vreo 12 ani. Am furat iarbă de la tatăl meu când aveam opt ani”, a povestit David Arquette. În plus, a recunoscut că s-a internat de bunăvoie la reabilitare, însă la insistenţele surorii lui, Patricia Arquette, şi ale celei care încă este soţia lui, Courteney Cox.

Actorul a revenit zilele trecute la Los Angeles după o scurtă vizită la Salt Lake City, în statul Utah. David Arquette urma să participe la deschiderea magazinului Sugar Factory din Las Vegas, la o ceremonie ce urma să fie prezentată de Kim Kardashian. Accidentul l-a împiedicat să fie alături de un prieten care îşi asumă riscul acestei noi afaceri. Soţia sa, actriţa Courteney Cox, de care s-a separat în luna octombrie, se află zilele acestea în Hawaii unde filmează de zor noi episoade din serialul “Cougar Town”. Cu ea se află şi copilul cuplului, Coco, de şase ani. Tot în Hawaii se află însă şi Brian Van Holt, coleg de distribuţie, cu care Courteney Cox a fost suspectată, chiar şi de soţ, că are o idilă. David Arquette nu îşi ascunde însă speranţa că mariajul său va fi salvat.