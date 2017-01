David Beckham îl învaţă pe Will Smith să joace fotbal

Fotbalistul britanic David Beckham a acceptat să îl înveţe pe actorul american Will Smith să joace fotbal, potrivit declaraţiilor starului hollywoodian. Aflat la Londra, la premiera celui mai recent film al său, “Hancock”, starul a spus că l-a implorat pe Beckham să îl antreneze. “David Beckham este unul dintre cei mai buni jucători de fotbal din lume. L-am implorat să mă înveţe să joc şi mi-a promis că o va face. Abia aşteptăm să facem asta”, a adăugat actorul.

Starul din “Bărbaţi în negru” a fost înconjurat de mii de fani la premiera filmului. Smith a vorbit cu aceştia, a semnat autografe şi a pozat alături de ei. Îmbrăcat într-un costum negru, Will Smith, în vîrstă de 39 de ani, a fost însoţit de colegii săi de platou, Charlize Theron şi Jason Bateman. Will Smith joacă rolul principal în filmul “Hancock”, despre un super-erou care reuşeşte să încurce lucrurile din jurul său, deşi are intenţia de a-i ajuta pe ceilalţi. Actorul a încercat să-şi descrie personajul, nu înainte de a le mulţumi fanilor prezenţi la premieră: “Voi aţi avut întotdeauna grijă de mine. Este un lucru frumos. Hancock este cam beţiv, este tipul de super-erou alcoolic. Am muncit din greu şi ne-am concentrat ca să obţinem ceva diferit”.