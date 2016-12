David Beckham merge la Mondiale

SECUND DE LUX PENTRU CAPELLO. Veteranul David Beckham va merge în cele din urmă la turneul final al Campionatului Mondial de fotbal din Africa de Sud, dar internaţionalul englez în vârstă de 35 de ani nu va figura în lotul de 23 al Angliei, deoarece este încă departe de a fi recuperat în urma rupturii suferite la tendonul lui Ahile. Fostul căpitan al “insularilor” va lua loc pe bancă, alături de selecţionerul Fabio Capello, ca secund, tehnicianul italian făcându-i propunerea de a se alătura naţionalei pe 2 iunie, la plecarea în Africa de Sud. Prezenţa lui Beckham, care va avea rolul de intermediar între jucători şi antrenori, va declanşa o nebunia mediatică, comparabilă cu cea de la Campionatul Mondial din 2006, desfăşurat în Germania. „Pentru mine, ratarea finalei ar fi un eşec. Cînd am ajuns aici, jucătorii se temeau şi era surprinzător, însă am reconstruit Anglia în plan psihologic. Am vorbit mult şi am stabilit reguli, am reinstaurat mândria tricoului şi am impus seriozitatea. Acum avem un grup unit”, a declarat Capello.

ÎNCEP AMICALELE. Cu mai puţin de o lună până la debutul turneul final, echipele participante au început seria meciurilor de verificare. Astfel, naţionala Germaniei a început pregătirea cu o victorie categorică împotrivă reprezentativei statului Malta, cu 3-0, în faţa a 26.000 de spectatori. Cacau, colegul lui Ciprian Marica de la VfB Stuttgart, a marcat primele două goluri ale meciului, în min. 16 şi 58, iar autogolul lui Scicluna, din min. 61 a închis tabela. Germania va mai disputa două partide amicale până la turneul final: cu Ungaria, pe 29 mai, şi cu Bosnia şi Herţegovina, pe 3 iunie. În schimb, Mexic s-a chinuit cu modesta echipă a Angolei, într-un meci de verificare disputat la Houston, în faţa a 70.000 de spectatori, un nou record al stadionului local “Reliant”. Unicul gol al întâlnirii a fost marcat de Andres Guardado, în min. 53. Africanii au avut primul şut pe poartă abia în min. 80, când portarul mexican Guillermo Ochoa s-a întrebuinţat serios pentru a păstra tabela nemodificată. Mexicanii continuă campania de pregătire a turneului final urmând să întâlnească, duminică, reprezentativa statului Chile, la Mexico City.