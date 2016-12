David Beckham, Rafa Nadal și Brad Pitt au printre cele mai frumoase posterioare

Fostul internațional britanic David Beckham, tenismanul Rafael Nadal și actorul Brad Pitt au cele mai frumoase posterioare dintre celebritățile masculine, potrivit unui articol publicat astăzi online de Estrella Digital. Devenite la fel de apreciate ca cele feminine, posterioarele celebrităților masculine atrag tot mai mult atenția. Cel mai remarcat este cel al fostului fotbalist britanic David Beckham, care a apărut în numeroase campanii de publicitate pentru lenjerie intimă. Beckham a participat chiar la designul mai multor colecții de slipuri de baie sau de interior pentru firma suedeză H&M. Cristiano Ronaldo, supranumit CR7, are un corp care stârnește senzație ori de câte ori pozează nud pentru o campanie de publicitate. O astfel de poză înaltă de 15 metri, cu Ronaldo în boxeri, a fost instalată în fața clădirii Palacio de Cibeles din Madrid. Cei doi sunt urmați îndeaproape de doi actori care au devenit celebri în anii 90: Brad Pitt și Tom Cruise. Chiar dacă nu mai sunt la prima tinerețe, ei au un fizic atrăgător, după cum a demonstrat Brad Pitt în ?Troya', unde a apărut nud. Alți actori cunoscuți pentru fizicul lor de invidiat este Mathew McConaughey sau tânăra speranță Jamie Dornan, protagonistul controversatului film erotic '50 Shadows of Grey', care va apărea pe ecrane în februarie 2015. Cu posterioare demne de invidiat se mândresc și cântăreții Ricky Martin, care își unduie șoldurile spre deliciul femeilor și al bărbaților, sau Robbie Williams care a pozat nud din spate pentru coperta noului său album de compilație ?Under The Radar Vol 1'. Din acest 'top' select fac parte și câțiva spanioli, precum sportivii Fernando Verdasco și Rafa Nadal, care au fost aleși de nenumărate ori pentru a prezenta colecții de lenjerie masculină.