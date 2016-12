David Blaine se pregăteşte de o nouă cascadorie extremă

Magicianul american David Blaine, un obişnuit al cascadoriilor extreme, care a petrecut 63 de ore într-un bloc de gheaţă sau a stat 60 de ore cu capul în jos, şi-a fixat un nou obiectiv: va înfrunta, în această săptămână, timp de trei zile, la New York, o furtună electrică de un milion de volţi. Începând de mâine, se va lega de un stâlp, fără să doarmă şi fără să mănânce, 72 de ore, într-un costum din metal care îl va ajuta să nu fie electrocutat. ”Nu cred că voi putea rezista mai mult de atât”, le-a spus acesta jurnaliştilor. „Pentru această mini-furtună electrică de la New York, am decis că intervalul cel mai îndelungat pe care voi putea să îl suport fără să mor va fi de trei zile şi trei nopţi”, a adăugat David Blaine. Încercarea magicianului american va avea loc pe cheiul 54 de pe malul râului Hudson din Manhattan. ”În picioare, fără mâncare, fără odihnă”, a mai precizat acesta.

În trecut, David Blaine, în vârstă de 39 de ani, s-a lăsat îngropat de viu într-o cutie din plastic, timp de şapte zile, a fost închis într-un bloc de gheaţă în Time Square, în care a rezistat fără să mănânce, timp de 63 de ore şi a rezistat 35 de ore în picioare, pe un stâlp înalt de 30 de metri, în Bryant Park din New York. Însă noua lui cascadorie ”electrică” se anunţă a fi cea mai nebunească. Pentru a rezista la curentul electric, el va fi în întregime acoperit de un costum din zale de oţel, va purta pantofi cu talpă de fier şi o cască precum o cuşcă, care vor permite electricităţii să danseze în jurul corpului său, fără să îi atingă pielea. Casca, deschisă îi va permite să bea apă cu ajutorul unui tub, însă magicianul nu va putea să îşi atingă chipul cu degetele, care vor fi acoperite cu oţel.

Pentru prima dată în carieră, noua lui cascadorie va fi difuzată în direct şi pe internet (www.youtube.com/electrified). Dacă se va electrocuta, echipa care îl supraveghează în permanenţă va putea să întrerupă alimentarea cu curent electric. Totodată, David Blaine va purta un harnaşament de securitate, în cazul în care va cădea de pe acel stâlp. Magicianul spune că şi-a luat această măsură de siguranţă, întrucât este tatăl unei fetiţe de 20 de luni.