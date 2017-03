David Bowie, omagiat printr-o ediție specială de timbre lansată în atmosferă

O ediție specială cu imagini extrase din legendarele coperți ale albumelor artistului David Bowie a fost lansată în atmosferă pentru a-l omagia pe regretatul muzician britanic, relatează marți mass-media locale citate de EFE.

Originalul și prolificul cântăreț londonez a murit la 69 de ani ca urmare a unui cancer în ianuarie 2016, provocând consternare în lumea muzicală.

Un număr de 52 de seturi — câți ani de carieră ai artistului — de câte 10 timbre diferite au fost lansate în atmosferă cu ajutorul unor baloane cu heliu pentru a aduce un tribut rolului interpretat de Bowie, în 1976, în filmul 'The Man Who Fell To Earth'.

Baloanele ce conțineau timbrele purtând marca poștei, The Royal Mail, au fost lansate la o înălțime de 34.100 de metri.

După ce baloanele se vor sparge, fanii lui Bowie vor trebui să găsească timbrele — care vor fi de asemenea scoase la vânzare — și să câștige una dintre edițiile limitate ale albumelor de început ale artistului.

Pe aceste timbre figurează imagini extrase din coperțile unor albume legendare precum 'Hunky Dory', 'Aladdin Sane', 'Heroes', 'Let's Dance' și 'Earthling'.

Pe altele se găsesc fotografi ale lui David Bowie cântând live într-unul din turneele sale.

De-a lungul carierei sale artistul a vândut aproximativ 136 de milioane de albume în întreaga lume.