David Carradine, descoperit mort, la Bangkok

Actorul american, în vîrstă de 72 de ani, a fost găsit mort, miercuri, în camera sa de hotel din Bangkok, autorităţile locale indicînd că acesta a fost descoperit de o cameristă spînzurat în dulap. Potrivit poliţiei din Bangkok, actorul avea o sfoară în jurul gîtului şi a organelor genitale. Potrivit agentului său, Chuck Binder, actorul se afla în Thailanda pentru filmările la lungmetrajul „Stretch”. Impresarul nu a confirmat versiunea sinuciderii.

David Carradine făcea parte dintr-o venerabilă familie de actori de la Hollywood, care îi include şi pe tatăl său, John Carradine şi fratele Keith Carradine. Acesta avea şapte fraţi vitregi din cele patru mariaje ale tatălui său. La rîndul său, a fost căsătorit de cinci ori şi are două fete Calista şi Kansas Carradine. Ultima sa soţie este Annie Bierman, cu care s-a căsătorit în 2004.

A devenit cunoscut în întreaga lume graţie rolurilor din „Kill Bill” şi popularul serial de televiziune „Kung Fu”. A fost nominalizat de patru ori la premiile Globul de Aur şi o dată la premiile Emmy şi a cîştigat un premiu National Board of Review. De asemenea, a primit şi premiul publicului în cadrul secţiunii Quinzaine des Realisateurs a Festivalului de Film de la Cannes, pentru rolul din filmul „Americana” în 1983. A debutat la 29 de ani, în 1965, pe Broadway în piesa „The Royal Hunt of the Sun”, după ce a studiat muzică şi balet la Universitatea de Stat San Francisco. Nu a renunţat niciodată la pasiunea pentru muzică, înregistrînd de-a lungul carierei peste 60 de piese aparţinînd unor genuri muzicale diferite.

Filmografia sa include peste o sută de filme, în care a colaborat cu regizori precum Martin Scorsese sau Ingmar Bergman, regăsîndu-şi faima datorită rolului din filmul „Kill Bill”, regizat de Quentin Tarantino în 2003. David Caradine a mai jucat în „Crank / Tensiune maximă” în 2009, „Out of the Wilderness / În captivitate” în 2001, „By Dawn\'s Early Light / Lumina blîndă a dimineţii” din 2000, „The Rage / Furia” din 1997, „Kung Fu - Legenda continuă” din 1993, „Bird on a Wire / Pasărea pe sîrmă” din 1990, „Behind Enemy Lines” din 1986, „Kung Fu: The Movie / Arta simţurilor” (1986), „Lone Wolf McQuade / Lupul singuratic” din 1983, „Gauguin the Savage / Gauguin, sălbaticul” din 1980, „Bound for Glory” în 1976 pentru care a fost nominalizat la Oscar, „Crimele din Mica Italie / Mean Streets” din 1973 sau serialul „Kung Fu” între 1972-1973.