David Cronenberg va ecraniza viaţa unui tînăr milionar din Manhattan

Regizorul american va colabora cu producătorul portughez Paulo Branco la ecranizarea romanului “Cosmopolis”, scris de Don DeLillo, în care este descrisă o zi din viaţa unui tînăr multimilionar din Manhattan. David Cronenberg va scrie şi scenariul pentru acest film, adaptat după romanul “Cosmopolis”, publicat în 2003. Acţiunea romanului prezintă odiseea de 24 de ore a unui tînăr multimilionar prin Manhattan. Don DeLillo, considerat unul dintre cei mai de seamă scriitori americani, a devenit cunoscut graţie romanelor “White Noise”, în traducere Zgomotul alb şi “Underworld”. Paulo Branco va produce acest proiect, prin intermediul casei sale de producţie Alfama Films, cu sediu la Paris, iar David Cronenberg va fi co-producător, prin intermediul casei sale de film Antenna LTD, cu sediul în Toronto. Cel mai recent proiect produs de Paulo Branco este “Cendres et sang / Cenuşă şi sînge”, filmul de debut al actriţei Fanny Ardant. Filmările vor avea loc la Toronto şi New York şi vor debuta în 2010.

Filmele regizate de David Cronenberg au avut întotdeauna succes la public, mai ales în Franţa, ţară în care cineastul a fost distins recent cu Legiunea de Onoare şi unde a primit numeroase trofee de-a lungul anilor, inclusiv Premiul Juriului la Festivalul de Film de la Cannes, în 1996, pentru filmul “Crash / Terapie de şoc”. David Cronenberg a mai fost recompensat cu un Urs de Argint pentru filmul “eXistenZ”. David Cronenberg urmează să regizeze şi filmul “The Matarese Circle”, pe baza unui scenariu scris de Michael Brandt şi Derek Haas, inspirat din romanul thriller omonim al lui Robert Ludlum şi în care vor juca Denzel Washington şi Tom Cruise.