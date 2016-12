David Deeejay&Dony mixează în club Amnesia

„Arhitecţii” distracţiei la Balul Bobocilor, organizat de Universitatea „Ovidius”, pe 4 decembrie, în clubul Amnesia din Mamaia, vor fi David Deejay & Dony. Cei doi DJ vor mixa până în zori, pentru studenţii facultăţilor de Jurnalism, Fizică şi Chimie, Electronică, Tehnologia Petrolului şi Drept. Programul petrecerii are inclus şi un show de karaoke. Preţul biletelor pentru petrecerea din club Amnesia este de 20 lei, până în ziua concertului şi de 30 de lei, în seara evenimentului.

Adi Cristian Colceru, cunoscut sub numele de scenă David Deejay, în vârstă de 29 ani, este disk-jokey, producător şi compozitor român. A studiat vioara, dar a abandonat studiile şi, la 16 ani, a început să compună piese cu ajutorul calculatorului. În 2003 s-a mutat din localitatea natală Bârlad la Bucureşti. Mai întâi a lucrat într-un studio, unde a compus şi a orchestrat, printre altele, cunoscutele piese „Strada mea” a celor de la TNT, „Jokero”, pentru Akcent şi mai multe piese pentru trupa HI-Q. Debutul oficial a fost anul trecut, cu piesa „Sexy Thing”, care l-a adus pe primul loc în topurile româneşti. Melodia a ajuns să fie difuzată la radio, în Polonia şi Rusia. Succesul l-a încurajat pe Adi Colceru să lucreze la alte piese, care au ajuns în topuri până pe primele locuri, printre care „Rain”, piesă interpretată de Marius Nedelcu (ex-„Akcent”) împreună cu Giulia. A lansat patru discuri single, două dintre ele ajungând în topul primelor zece din clasamentul difuzărilor radio din România.

Legătura cu Dony, Cornel Donici, cel cu care va mixa la Constanţa, nu este deloc nouă, cei doi colaborând la trei single-uri: „Sexy Thing”, „So Bizzare” şi „Nasty Dream”. În prezent, David Deejay este student la o facultate particulară de Relaţii Comerciale şi Financiar-Bancare Interne şi Internaţionale. De-a lungul carierei muzicale, a obţinut mai multe premii, printre care Best Dance, Best DJ şi New Sound Creator în cadrul Romanian Music Awards (RMA) de anul trecut, cu piesa de debut amintită. În 2009, a câştigat un alt premiu RMA, cu piesa „Nasty Dream”. De asemenea, a fost nominalizat şi la premiile MTV.

În timpul liber, David creează hituri pentru artişti celebri, precum cei de la 3SE, Accent, Marius feat. Giulia ori DJ Project.