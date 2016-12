David Duchovny debutează în teatru

Actorul american David Duchovny, renumit pentru rolurile din serialele de televiziune ”X Files / Dosarele X” şi ”Californication”, îşi va face debutul în teatru în piesa ”The Break of Noon”, pusă în scenă de Neil LaBute, în luna octombrie, la New York. David Duchovny, în vârstă de 49 de ani, va interpreta rolul John Smith în cea de-a şaptea piesă de teatru regizată de Neil LaBute. Precedenta piesă regizată de Neil LaBute, intitulată ”Reasons to be Pretty”, a fost nominalizată la premiile Tony, la categoria Cea mai bună piesă de teatru. Premiera spectacolului ”The Break of Noon” va avea loc pe 28 octombrie, la teatrul Lucille Lortel din New York.