David Hasselhoff şi-a lansat propria reţea de socializare, HoffSpace

Protagonistul serialului “Baywatch” şi-a lansat, marţi, propria reţea de socializare, intitulată HoffSpace, unde fanii se pot înscrie şi pot conversa pe diverse subiecte. David Hasselhoff nu are încă un plan definit pentru evoluţia noii sale reţele sociale, dar este încrezător în procesul de comunicare. “Nu ştiu unde va ajunge această reţea, dar ştiu că lumea ar fi un loc mai bun dacă oamenii ar discuta mai mult unii cu alţii”, a spus el. HoffSpace a fost lansat în aceeaşi zi în care David Hasselhoff şi-a închis pagina pe care o avea pe MySpace. Potrivit unor surse apropiate actorului, acesta speră că HoffSpace va descuraja persoanele care realizează profiluri false, în numele său sau al copiilor săi, pe diferite alte site-uri de socializare.

Actorul s-ar putea confrunta cu probleme legate de dreptul de utilizare a domeniului Hoffspace.com, deţinut de o familie numită Hoff. Pînă marţi, aproximativ 13.000 de persoane se abonaseră la noua reţea de socializare, constituindu-se grupuri în funcţie de ceea ce le place cel mai mult la actor sau în funcţie de ţara lor de provenienţă. David Hasselhoff le-a promis abonaţilor HoffSpace acces la conţinuturi exclusive, care nu vor putea fi văzute în altă parte.

David Hasselhoff a devenit cunoscut prin apariţia în serialul “The Young and the Restless / Tînăr şi neliniştit”, în perioada 1975 - 1982. În 1990, el şi-a lansat primul album, “Looking For Freedom”, urmat apoi de “Crazy for You” (1991) şi “Miracle of Love” (1995). David Hasselhoff a revenit în lumea cinematografiei ca actor şi producator al “Baywatch Nights”, serial care l-a făcut celebru în întreaga lume.