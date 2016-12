David Hasselhoff, spitalizat din nou din cauza problemelor cu alcoolul

Starul serialului de televiziune ”Baywatch” a fost dus de urgenţă la spital, în noaptea de sîmbătă spre duminică, din cauză că a intrat în comă alcoolică pe cînd se afla în reşedinţa lui din California. David Hasselhoff, în prezent unul dintre membrii juriului emisiunii ”The America\'s Got Talent”, a fost găsit în stare de inconştienţă, pe podeaua reşedinţei sale din Encino, de către fiica lui, Hayley, în vîrstă de 16 ani. Adolescenta a sunat-o pe mama ei, Pamela Bach, fosta soţie a lui David Hasselhoff, şi l-au dus împreună la spitalul Cedars-Sinai Medical Center din Los Angeles. Acest incident reprezintă a şaptea internare a actorului, în ultimii ani, din cauza intoxicaţiilor provocate de alcool.

Problemele pe care David Hasselhoff le are cu alcoolul au explodat în presa internaţională în 2007, cînd o înregistrare video cu starul american aflat în stare de ebrietate a fost postată pe internet. David Hasselhoff, în vîrstă de 56 de ani, s-a internat, în octombrie 2007, într-o clinică de dezintoxicare, pentru a se trata împotriva dependenţei de alcool. David Hasselhoff şi Pamela Bach s-au căsătorit în 1989 şi au divorţat în 2006. Cei doi au custodie comună asupra copiilor, Taylor Ann, în vîrstă de 18 ani şi Hayley, în vîrstă de 16 ani. David Hasselhoff a devenit cunoscut prin apariţia în serialul ”The Young and the Restless/ Tînăr şi neliniştit”, în perioada 1975 - 1982. În 1990, el şi-a lansat primul album, ”Looking for Freedom”, urmat apoi de ”Crazy for You” (1991) şi ”Miracle of Love” (1995). David Hasselhoff a revenit în lumea cinematografiei ca actor şi producător al ”Baywatch Nights”, serial care l-a făcut celebru în întreaga lume.