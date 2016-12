David Letterman, şantajat cu o relaţie extraconjugală cu o angajată

David Letterman a recunoscut, în emisiunea sa de joi, că a avut relaţii intime cu una dintre membrele echipei sale şi că a fost ţinta unui şantaj, cerîndu-i-se două milioane de dolari pentru ca informaţia să nu fie făcută publică, informează ABC News. Realizatorul de televiziune, în vîrstă de 62 de ani, a dezvăluit aceste informaţii în ediţia de joi a emisiunii The Late Show. ”În dimineaţa asta, am făcut ceva ce n-am mai făcut în viaţa mea. A trebuit să depun mărturie în faţa unui juriu”, a spus Letterman. El a dezvăluit audienţei din studioul unde s-a înregistrat ediţia The Late Show transmisă joi seară, că a primit un pachet, în urmă cu trei săptămîni, în care se afla o scrisoare care ameninţa că relaţia sa intimă cu una dintre membrele echipei sale va fi făcută publică, dacă nu va plăti o sumă mare de bani, adică două milioane de dolari. ”Ştiu că ai făcut lucruri îngrozitoare şi pot dovedi că ai făcut aceste lucruri teribile”, menţiona scrisoarea, după cum a spus Letterman audienţei, adăugînd că şi-a sunat atunci avocatul şi a stabilit o întîlnire cu şantajistul. Cel care a încercat să îl şantajeze pe Letterman i-a spus acestuia că intenţionează să scrie un scenariu în care să includă toate detaliile sordide ale vieţii realizatorului de televiziune. La a doua întîlnire, Letterman, cu sprijinul Procuraturii din Manhattan, i-a înmînat şantajistului un cec fals pentru suma de două milioane de dolari, după ce acesta a dezvăluit că intenţionează să scrie şi o carte despre viaţa lui Letterman, în care să includă şi detalii referitoare la aventurile sale sexuale din trecut.

David Letterman a recunoscut, în cadrul emisiunii, că a avut relaţii sexuale cu membre ale echipei sale. ”Răspunsul meu la acuzaţiile potrivit cărora aş fi avut relaţii sexuale cu femei din echipa emisiunii este «Da, am avut». Ar fi stînjenitor dacă informaţiile referitoare la aceste relaţii ar fi făcute publice? Probabil că da. În special pentru femei”, a spus el, mulţumind apoi Procuraturii din Manhattan pentru asistenţa oferită, care a culminat cu arestarea şantajistului. Anul acesta, Letterman a anunţat, tot în cadrul emisiunii, că se căsătoreşte cu Regina Lasko, cu care are o relaţie din anii ’80. Cuplul are un fiu, Harry Joseph Letterman, a cărui naştere a fost anunţată de Letterman în emisiunea sa, în 2003. Nu este clar cînd a avut David Letterman aventura cu femeia din personalul emisiunii sale. ”Simt nevoia să protejez aceste persoane. Şi mai simt, în mod clar, şi nevoia să-mi protejez familia”, a spus realizatorul TV. Aceasta nu este prima încercare de extorcare a cărei ţintă este Letterman. În 2005, Kelly Frank, care a lucrat la ferma lui Letterman din Montana, a fost arestat pentru că plănuia să îl răpească pe fiul omului de televiziune. Deşi a pledat nevinovat, Frank a fost condamnat la zece ani de închisoare.

David Letterman a fost mult timp necăsătorit după primul său mariaj, care s-a finalizat cu un divorţ, în 1977. El a avut, în trecut, cel puţin încă o relaţie cu o colegă de muncă, Merrill Markoe, actriţă de comedie şi scriitoare. Chiar şi aşa, Letterman a glumit pe seama celorlalte infidelităţi ale sale, o parte din glume fiind orientate către relaţiile extraconjugale ale lui Rick Sanford, guvernatorul statului South Carolina.